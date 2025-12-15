Antena3
Denuncian que su tía murió en la residencia después de que la quemaran con agua hirviendo: "Nos dijeron que eran heridas leves"

La residencia alertó a la familia de Nieves de que presentaba unas "pequeñas lesiones en la cara", cuando la realidad es que eran quemaduras de segundo y tercer grave y una infección que terminaban costándole la vida.

Residencia

Nieves, una mujer de 85 años, ha fallecido tras sufrir graves quemaduras en su residencia de Barcelona. Un incidente del que, según sus sobrinas Pilar y Montse, no fueron informados.

La residencia advirtió que Nieves había sufrido unas "pequeñas lesiones en la cara" a causa del agua caliente. Sin embargo, el hospital al que la derivaron informó a la familia de la realidad de la situación: Nieves tenía quemaduras de segundo y tercer grado y una sobreinfección.

A las tres semanas, Nieves fallecía a causa de las heridas. "Pasó 17 días sufriendo", nos cuentan sus sobrinas, "cuando estaba ingresada, ella sabía que se iba a morir".

Según la residencia, la evolución de las quemaduras era favorable, pero la residente contrajo una infección respiratoria. "Mi tía no padecía ni de corazón, ni de bronquios, ni nada, eso es mentira", sostienen

La familia de Nieves ha decidido denunciar a la residencia, intentando así que otros pacientes no tengan que sufrir lo mismo que ella. ¿Lograrán depurar responsabilidades?

