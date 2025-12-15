La cara oculta de tener altas capacidades: "A los 13 años mis compañeros me colgaron del cuello con una cortina"

Tener una mente prodigiosa es un privilegio que puede llevar muy lejos, pero para personas como Pepe Beltrán también fue un obstáculo. En su caso, le hizo sentir como un bicho raro y se vio obligado a ocultarla.

En el colegio, antes de saber que tenía altas capacidades, ya se sentía diferente. Esto le convirtió en un blanco para los acosadores, que le aislaron y le hicieron bullying durante años. "Cuando tenía 13 años, mis compañeros de clase me colgaron del cuello con la cuerda de una cortina", recuerda.

En mitad de todo aquel sufrimiento, Pepe Beltrán encontró refugio en los idiomas y la informática. "Ahora hablo 15 idiomas", nos cuenta.

Durante años se sintió solo y creyó que ser inteligente no valía la pena. Sin embargo, todo cambió cuando comprendió que había más gente con altas capacidades y aprendió a gestionarlas.

A día de hoy, Pepe Beltrán sabe que ser extraordinario no siempre está bien visto, aunque la mente puede ser el mejor refugio cuando el viento sopla en tu contra. "Al final fue una oportunidad", asegura. ¡Dale al play para escuchar su historia!