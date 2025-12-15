Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

La cara oculta de tener altas capacidades: "A los 13 años mis compañeros me colgaron del cuello con una cortina"

Pepe Beltrán habla 15 idiomas, pero durante años ocultó su inteligencia, que entonces fue un obstáculo y le trajo muchos problemas a nivel social.

Pepe Beltrán

Publicidad

Tener una mente prodigiosa es un privilegio que puede llevar muy lejos, pero para personas como Pepe Beltrán también fue un obstáculo. En su caso, le hizo sentir como un bicho raro y se vio obligado a ocultarla.

En el colegio, antes de saber que tenía altas capacidades, ya se sentía diferente. Esto le convirtió en un blanco para los acosadores, que le aislaron y le hicieron bullying durante años. "Cuando tenía 13 años, mis compañeros de clase me colgaron del cuello con la cuerda de una cortina", recuerda.

En mitad de todo aquel sufrimiento, Pepe Beltrán encontró refugio en los idiomas y la informática. "Ahora hablo 15 idiomas", nos cuenta.

Durante años se sintió solo y creyó que ser inteligente no valía la pena. Sin embargo, todo cambió cuando comprendió que había más gente con altas capacidades y aprendió a gestionarlas.

A día de hoy, Pepe Beltrán sabe que ser extraordinario no siempre está bien visto, aunque la mente puede ser el mejor refugio cuando el viento sopla en tu contra. "Al final fue una oportunidad", asegura. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Parada y Pippi Calzaslargas

El encuentro de José Manuel Parada con Inger Nilsson, la actriz que interpretaba a Pippi Calzaslargas

Pepe Beltrán

La cara oculta de tener altas capacidades: "A los 13 años mis compañeros me colgaron del cuello con una cortina"

Residencia

Denuncian que su tía murió en la residencia después de que la quemaran con agua hirviendo: "Nos dijeron que eran heridas leves"

Malú
Este viernes

Cuatro finalistas, un mismo sueño: tú decides, en directo el ganador de La Voz 2025

Da a luz en su vestidor
Hablamos con ella

Sofía da a luz en su vestidor después de que la matrona la mandase a casa: "Me dijeron que no estaba dilatada"

Rob Reiner
Última hora

Las claves del brutal asesinato de Rob Reiner y su mujer: "Deja un patrimonio cercano a los 200 millones de dólares"

El matrimonio ha sido hallado sin vida el pasado 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Las primeras investigaciones apuntan a su hijo mediano, Nick Reiner, que ya ha sido detenido.

Ilia Topuria
Última hora

Ilia Topuria denuncia extorsiones: "Su denuncia tiene nombre y apellidos, sabe quién es porque hay proximidad con esa persona"

El boxeador denuncia que está siendo objeto de extorsión. Alguien amenaza con difundir acusaciones falsas de malos tratos a cambio de dinero.

Josian, víctima de la estafa de la caldera

Josian, víctima de la estafa de la caldera: "Me dijo que mi caldera tenía un fallo que, si no arreglaba, me cortaban el gas"

Saray Muñoz

Saray Muñoz, la hija de Tina de Las Grecas, sobre el declive del grupo: "Ni siquiera las veían como personas"

Las reacciones a la técnica de seducción de uno de los futbolistas más famosos: "Yo le insulto directamente"

Las reacciones a la técnica de seducción de uno de los futbolistas más famosos: "Yo le insulto directamente"

Publicidad