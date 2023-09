Un amigo de Encarna Navarro asegura que la relación con Bertín Osborne fue paralela al matrimonio con Fabiola Martínez

Apenas 48 horas después de que Encarna Navarro haya confirmado su relación con Bertín Osborne durante 15 años, en 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado en exclusiva con un íntimo amigo de la cantante, que fue testigo de la relación que mantuvieron y que supuestamente coincidió con el matrimonio del artista con Fabiola Martínez, queha reaccionado a la noticia.

El amigo de Encarna asegura que todo lo que ha contado su amiga es cierto, que ella le acompañaba cuando estaba de gira con Arévalo y que incluso le pagaba los billetes de tren. "Todo el equipo la conoce perfectamente", ha asegurado.

Encarna compartió además confidencias con su amigo, que confirma que mantenía una relación paralela con Fabiola y la cantante a la vez. "Incluso ha tenido encuentros en la casa de Bertín cuando no estaba Fabiola", ha dicho.

El amigo de la artista incluso ha dado detalles de la relación que mantenía su amiga con Bertín, con quien tenía muchos encuentros en Madrid. "Hay muchos periodistas que lo saben, hace mucho tiempo que se sabe de esta relación", ha asegurado.

¿Por qué no ha hablado antes Encarna Navarro?

Sobre el silencio de Encarna durante tanto tiempo, el amigo de la artista asegura que no lo ha contado por temor a que la vetaran en algún sitio para cantar. "Yo creo que Bertín siempre ha tenido un poder", ha dicho.

También Gabriela Guillén ha hablado sobre la existencia de esta nueva amante de Bertín Osborne, que no solo habría coincidido en tiempo con Fabiola Martínez, sino también con ella. La modelo asegura que ella no puede hablar de nada que no le incumba y que no le consta que estuviese con otras mujeres a la vez que con ella.

¿Quién es Encarna Navarro?

Encarna Navarro nació en Almería hace 39 años. Participó en Operación Triunfo y es por esto que se hizo conocida. Tiempo después, fue vista con Bertín Osborne, que fue su padrino musical, de quien siempre había dicho que solo era un buen amigo.

Ahora, 17 años después de hacerse conocida, ha decidido confesar que en realidad ella ha sido su amante durante 15 años y ha dejado claro, además, que tiene pruebas de su relación y de la química que sentían.