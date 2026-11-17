Las prisas han jugado una mala pasada a Carolina cuando, antes de que el panel estuviera prácticamente completo, ha optado por resolverlo. Y es que, a pesar de estar convencida de conocer la respuesta, una palabra le ha jugado una mala pasada y ha perdido el turno con 500€ en su marcador.

Lucía se disponía así a acumular tanto dinero como fuera posible en el menor número de tiradas posible. Si bien la primera la llevaba a la casilla de la mitad, la segunda ha compensado con creces la situación. La concursante ha caído en los 1.000€ y, pidiendo la L que estaba dos veces, se ha colocado en 2.000€ de golpe.

Es difícil tener un marcador mejor en tan solo dos tiradas, más todavía si se tiene en cuenta que su predecesora parecía conocer la respuesta. Por eso, cuando el público ha levantado los brazos para hacerle la ola, la jugadora no ha dudado un instante en sumarse a la celebración.