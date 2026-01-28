Antena3
¿Puede Paulina Rubio perder la custodia de su hijo?: "Los informen han dañado su imagen"

Paulina Rubio y su exmarido, Colate Vallejo-Nágera, han dado su consentimiento para que su hijo declare ante el juez. Una intervención que da un paso más en la disputa por su custodia.

Nuevo capítulo en la batalla judicial de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. Ambos han dado su consentimiento para que su hijo declare ante la Corte Familiar de Miami.

Tras los demoledores informes que determinaban que ambos progenitores eran "tóxicos" para el menor, este podrá determinar si quiere quedarse definitivamente en España con su padre o no.

Durante la intervención de ambos, ha llamado especialmente la atención de Paulina Rubio, que se mostraba reticente a aparecer en imágenes. Una actitud que, sumada a los detalles de los informes, podrían costarle la custodia de su hijo.

"Tras los informes, la imagen de Paulina ha quedado dañada, está perdiendo la custodia de su hijo", advierte Rosario Murrieta, periodista mexicana.

Por ahora, parece que la guerra entre Paulina Rubio y Colate por la custodia de su hijo podría estar llegando al final. ¿Terminará el menor quedándose en España por elección propia?

