La emotiva disculpa de Rosa a su marido tras caer en una estafa del amor: "Nunca se fue de mi lado a pesar de todo"

Rosa María y Óscar han compartido prácticamente una vida juntos. Sin embargo, todo se torció en 2023, cuando ella cayó en una estafa del amor y estuvo a punto de romper su matrimonio.

Todo comenzó cuando un desconocido comenzó a hablar a Rosa por redes sociales. Este decía ser un hombre viudo estadounidense cuyo hijo supuestamente estaba hospitalizado y muy enfermo.

Poco a poco, Rosa comenzó a obsesionarse con el estafador, hasta el punto de enviarle grandes cantidades de dinero. "Me llegó a sacar 20.000 euros", confiesa Rosa.

Aunque al principio trató de ocultárselo a su marido, tuvo que confesarle la verdad cuando este vio que su cuenta común estaba al descubierto. Óscar le advirtió desde el primer momento que era una estafa, pero Rosa seguía esperando que aquella historia fuera real.

Rosa pensó mucho en dejarlo todo para irse con aquel hombre que ella seguía pensando que era real, incluido a Óscar. Sin embargo, este nunca se apartó de su lado.

"No sé qué tengo que perdonarla, más que perdonarla es acompañarla", asegura, "es muy duro escuchar llorar a tu mujer todas las noches".

Hoy, Rosa quiere pedirle perdón a Óscar por todo el daño que le ha hecho. Pese a haber perdido 20.000 euros y su salud mental, el amor de su marido nunca le ha faltado. ¡No te pierdas el emotivo momento en el vídeo de arriba!