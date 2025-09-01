Roberto Leal revela lo ocurrido tras las cámaras con Melani Olivares: “Ha habido cachondeíto”

“Vamos a contarlo todo”, ha dicho Roberto Leal al presentar a Melani Olivares en Pasapalabra. El sevillano ha explicado lo ocurrido entre los dos tras las cámaras, antes del inicio del programa: “Ha habido un poco de cachondeíto”. El motivo está en su camiseta. “Pareces veneciano, cariño”, ha comentado la actriz.

Roberto le ha seguido la broma asegurando que ha estado en Venecia de vacaciones y se ha comprado allí la camiseta. También ha estado rápido de reflejos cuando Melani ha destacado el bíceps que deja ver la manga corta. “¿A cuál te refieres? ¿A éste o a éste?”, ha presumido el presentador, sacando bola y explicando que se lo debe a la góndola.

Las bromas han seguido cuando Roberto ha dado la bienvenida a Rubén Cortada. Sin embargo, el actor ha terminado dedicándole un piropo: “Si te ve Jean-Paul Gaultier…”. Sin duda, el presentador parece la imagen de uno de los modelos de sus perfumes. ¡Descubre este divertido momento en el vídeo!