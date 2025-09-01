Descubrimos el mercado negro de las citas de la Seguridad Social para la pensión

El colapso de la Seguridad Social ha desembocado en un mercado negro de citas. Uno de sus principales reclamos son las citas para gestionar la pensión de jubilación.

"Yo no me puedo creer que no sepan solucionarme si tengo derecho a jubilarme o no", advierte Teresa, una mujer que lleva semanas esperando para una cita. Además, advierte que el día a día de la Seguridad Social es el de los teléfonos colapsados y las colas interminables.

A raíz de esto, surge un mercado paralelo que en su mayoría se encuentra en locutorios o por Internet. Estos se ofrecen a buscar citas por los jubilados a cambio de un precio que puede llegar hasta los 50 euros.

En apenas unos segundos, estos profesionales logran sacar una cita que, pese a ser gratuita, en muchas ocasiones es prácticamente imposible de conseguir. ¡Dale al play para ver la investigación al completo!