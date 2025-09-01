Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas

Kazim había secuestrado a Seyran y creía tenerla bajo su control. Pero lo que no esperaba era la llegada de Suna. Nada más verla, Seyran estalló contra su hermana: “Has vuelto a esa mansión, ya no tengo hermana. Y encima vienes a salvarme para hacerte la heroína. Eres patética”, le gritó delante de su padre.

Kazim, convencido de que Seyran estaba de su lado, se mostró orgulloso de ella. “Bien hecho, hija mía. Estás recuperando la cordura”, dijo, sin imaginar lo que se estaba cocinando delante de sus ojos.

La discusión fue a más. “No quiero volver a verte nunca más”, le gritó Seyran a Suna. Y su hermana, dolida con sus palabras, la dejó por imposible.

Pero todo era un plan para salir de allí. Porque mientras Kazim bajaba la guardia, las dos hermanas estaban tramando su escapada. Lograron despistarlo y preparar el momento perfecto para huir.

Al final, Seyran y Suna demostraron que, pese a todo, seguían unidas y que podían enfrentarse a su padre juntas.

Sin embargo, la entrevista en televisión de Seyran ha llevado a un nuevo resentimiento. Suna siente que su hermana ha contado detalles de su vida privada sin permiso y que lo ha hecho por dinero. ¿Qué pasará ahora? No te pierdas los próximos capítulos de Una nueva vida.