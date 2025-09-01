Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 1 de septiembre

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

Como aperitivo de su nuevo disco y de su próxima gira de conciertos, la cantante ha hecho este regalo en directo con la extraordinaria dulzura de su voz.

Alberto Mendo
Publicado:

María Parrado ha puesto el broche musical a la tarde tan especial que se ha vivido en Pasapalabra. Manu y Rosa han establecido el récord del duelo más longevo en la historia del concurso, superando la marca de Rafa Castaño y Orestes Barbero. “Una absoluta locura”, como han reconocido los protagonistas en su programa 198 juntos.

Manu y Rosa establecen el récord del duelo más longevo en la historia de Pasapalabra: “Una absoluta locura”

De esta forma, la actuación de María Parrado ha supuesto un regalo en un día de tantas emociones. Ha sido en la despedida del cuarteto de invitados que ha formado junto a Nacho Guerreros, Melani Olivares y Rubén Cortada.

Antes de El Rosco, Roberto Leal ha repasado los próximos proyectos de la cantante: nuevo disco, cuyo título avanzó en exclusiva en el anterior programa, y nueva gira con conciertazo en Madrid. Y, como aperitivo a todo eso, María ha cantado a capela ‘Tiempo al tiempo’, su nuevo tema que comparte con Lucas Curotto. ¡Dale al play y descubre cómo suena!

