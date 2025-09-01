El arrebato de Melani Olivares al pedir una segunda oportunidad en La Pista: “¡No vengo más!”

Nacho Guerreros y Melani Olivares han disputado su tercer y definitivo duelo en La Pista. En su último programa en Pasapalabra, han viajado al año 1965 con una canción que se les ha resistido hasta el último segundo, y nunca mejor dicho porque es el botín que la actriz ha terminado logrando para Rosa.

Los dos invitados se han quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento y han estado así de perdidos hasta que Roberto Leal les ha dado el título en español para traducirlo al inglés. Ha sido entonces cuando ha resurgido el pique que ya protagonizaron en el pasado programa y que entonces terminó con victoria de Nacho.

La traducción parecía sencilla, pero Melani no ha sido exacta con el título. Se ha dado cuenta y ha pedido una segunda oportunidad, pero Roberto no se la ha dado. “¡No vengo más!”, ha protestado. La suerte ha querido que su rival también se haya dejado un pequeño detalle en su respuesta, por lo que la actriz ha acabado llevándose el duelo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!