Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de septiembre

El arrebato de Melani Olivares al pedir una segunda oportunidad en La Pista: “¡No vengo más!”

La actriz se ha picado al ver que se le escapaba la victoria en su duelo musical contra Nacho Guerreros, aunque ha terminado arañando un segundo.

El arrebato de Melani Olivares al pedir una segunda oportunidad en La Pista: “¡No vengo más!”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Nacho Guerreros y Melani Olivares han disputado su tercer y definitivo duelo en La Pista. En su último programa en Pasapalabra, han viajado al año 1965 con una canción que se les ha resistido hasta el último segundo, y nunca mejor dicho porque es el botín que la actriz ha terminado logrando para Rosa.

Los dos invitados se han quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento y han estado así de perdidos hasta que Roberto Leal les ha dado el título en español para traducirlo al inglés. Ha sido entonces cuando ha resurgido el pique que ya protagonizaron en el pasado programa y que entonces terminó con victoria de Nacho.

El pique de Melani Olivares con Nacho Guerreros en Pasapalabra: “Porque te quiero...”

La traducción parecía sencilla, pero Melani no ha sido exacta con el título. Se ha dado cuenta y ha pedido una segunda oportunidad, pero Roberto no se la ha dado. “¡No vengo más!”, ha protestado. La suerte ha querido que su rival también se haya dejado un pequeño detalle en su respuesta, por lo que la actriz ha acabado llevándose el duelo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante… ¡y con un final inesperado!

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante... ¡y con un final inesperado!

El divertido poema de Manu para despedir a los invitados: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”

El divertido poema de Manu para despedir a los invitados: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

La emotiva felicitación de Roberto Leal a Manu y a Rosa por su récord en Pasapalabra: “Somos muy felices con vosotros”
Mejores momentos | 1 de septiembre

La emotiva felicitación de Roberto Leal a Manu y a Rosa por su récord en Pasapalabra: “Somos muy felices con vosotros”

El arrebato de Melani Olivares al pedir una segunda oportunidad en La Pista: “¡No vengo más!”
Mejores momentos | 1 de septiembre

El arrebato de Melani Olivares al pedir una segunda oportunidad en La Pista: “¡No vengo más!”

Manu y Rosa establecen el récord del duelo más longevo en la historia de Pasapalabra: “Una absoluta locura”
Mejores momentos | 1 de septiembre

Manu y Rosa establecen el récord del duelo más longevo en la historia de Pasapalabra: “Una absoluta locura”

La pareja de concursantes ha superado la marca que tenían Rafa y Orestes, convirtiéndose en la nueva referencia del programa con 198 duelos.

Roberto Leal revela lo ocurrido tras las cámaras con Melani Olivares: “Ha habido cachondeíto”
Mejores momentos | 1 de septiembre

Roberto Leal revela lo ocurrido tras las cámaras con Melani Olivares: “Ha habido cachondeíto”

El presentador no ha pasado desapercibido con su camiseta estilo gondolero veneciano, hasta el punto de que Rubén Cortada le ha convertido en imagen de Jean-Paul Gaultier.

Ramón Arcusa

Ramón Arcusa, emocionado al hablar de Manolo de la Calva: "Nuestros éxitos siempre superaron a todo lo demás"

Estafa del amor

La emotiva disculpa de Rosa a su marido tras caer en una estafa del amor: "Nunca se fue de mi lado a pesar de todo"

Paquita

Paquita tuvo que ser rescatada tras desorientarse al ir a la compra: "Fueron 12 horas hasta que vino el helicóptero"

Publicidad