Nada, la niña que fue secuestrada y convertida en esclava en Bolivia, habla por primera vez: "Fueron siete meses de infierno"
Con tan solo 9 años, Nada fue secuestrada en la selva boliviana. Su rescate fue uno de los más espectaculares de nuestro país y hoy habla por primera vez en televisión.
Nada, una niña de 9 años de origen marroquí, fue secuestrada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde vivía con sus padres. Hoy, habla por primera vez en televisión de los siete meses que pasó retenida en la selva boliviana junto a su secuestrador, que actuaba como si fuera su marido.
Grover, el hombre que terminó secuestrando a Nada, también vivía en Hospitalet. Este se ganó la confianza de la familia de Nada y comenzó a pasar más tiempo con ella, prometiéndole joyas, regalos y un viaje a Bolivia. Aprovechándose de la necesidad de la familia, les hizo creer que se llevaría a su hija a Bolivia como regalo.
Aquella promesa se convirtió en una pesadilla. Grover se llevó a Nada a Bolivia y sus padres interpusieron una denuncia, pero no lograron volver a ver a su hija hasta siete meses después. "Escribí a mi madre y se dio cuenta del engaño", recuerda Nada.
Durante ese tiempo, Nada vivió como una esclava, sobreviviendo a base de frutas y peces de río y caminando entre serpientes. "Fueron siete meses de infierno, había perdido por completo mi identidad", confiesa, emocionada.
Cada día, Nada fue abusada sexualmente por su captor y obligada a trabajar: "Él me vigilaba y me pegaba para que trabajara más".
Su rescate llegó tras meses de búsqueda, convirtiéndose en el más espectacular de nuestro país. "Escuchar mi nombre fue el mejor momento de mi vida", asegura, entre lágrimas.
Hoy, Nada rompe su silencio, recordando el infierno en el que cayó con 9 años. ¿Ha logrado perdonar? ¿Cómo recuerda aquellos momentos?
