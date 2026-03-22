Emilio Gutiérrez Caba, a punto de desahuciar a su expareja Mónica: ¿qué les ha llevado a recurrir a la justicia?

Mónica, quien fue pareja del actor Emilio Gutiérrez Caba durante diez años, está al borde del desahucio. Tras 20 años viviendo en su casa de Madrid, una que según ella le regaló Emilio, ahora debe abandonarla por orden de la justicia.

Mónica, al borde del desahucio

La expareja de Emilio asegura que, aunque nunca arreglaron los papeles, Emilio le regaló aquella casa cuando se separaron. "Hicimos un acuerdo verbal y me fie de él", asegura Mónica.

Según nos contó, Mónica pagó el 10% de aquella casa y ha invertido 80.000 euros en reformas y mejoras. Además, trata de comprarla por el valor por el que la obtuvo Emilio, pero este se niega a llegar a un acuerdo con ella.

Pese a su separación, Mónica asegura que ha pasado 20 años en la que la amistad con Emilio estaba por encima de todo. Algo que ahora parece haber cambiado. "Es como si alguien le hubiera abducido", afirma Mónica, "coincide con que empezó a hacer una obra de teatro y puede que alguien del entorno de esa obra, una mujer que no me quiera mucho, le haya comido la orejita".

La versión de Emilio Gutiérrez Caba

El actor ha recurrido a la justicia para que Mónica abandone el inmueble. Este no parece dispuesto a llegar a un acuerdo con ella, ya que el valor de la vivienda, que compró por 270.000 euros, se ha duplicado.

"Estoy decidido a recuperar mi propiedad", afirma. Según nos cuenta, la demanda está interpuesta desde hace años y parece que irá hasta el final.

Ahora, Mónica está obligada a abandonar la que ha sido su casa durante 20 años y en la que asegura que ha invertido miles de euros. ¿Logrará demostrar su versión de los hechos ante la justicia?