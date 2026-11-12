Mariló Montero revive su entrevista con David Broncano tras la protagonizada por Santiago Abascal: "Yo entré a su juego"

Cristina Pardo ha analizado en La Mesa el fenómeno de las entrevistas a políticos en programas de entretenimiento. Con Carlos Alsina, Vicente Vallés, Manel Fuentes y Máximo Huerta, el tema se ha centrado en la visita de Santiago Abascal a La Revuelta. A ellos se ha sumado una periodista que precisamente visitó el programa presentado por David Broncano: Mariló Montero ha contado cómo vivió esa experiencia.

La periodista ha reflexionado sobre el tono del encuentro y sobre las diferencias y similitudes que ha percibido entre su conversación y la del líder de Vox. "Creo que David se ha equivocado, tenía que haber seguido haciendo un programa de humor", ha opinado sobre la entrevista a Abascal, asegurando que su estrategia fue "intentar acabar con él ante los suyos". Además, ha comentado que al presentador "le faltó el público, que para él es una herramienta importantísima".

Respecto a su experiencia personal, Mariló ha recordado que acudió al programa porque había ganado Masterchef. "Pero la conversación derivó en un tema que nadie se esperaba, yo creo que ni él mismo", ha comentado, porque "atacó a una compañera y amiga de televisión". De hecho, ha señalado que ni llegó a sentarse.

La periodista también ha comentado el detalle de que las entrevistas realizadas por Broncano se editen: "Periodísticamente es intolerable". No obstante, ha señalado que no ha querido ver su propio programa, pero sí ha revelado su sensación al abandonar el plató: "Sentí que todas las piedras que estaba tirando el público venían a mis espaldas". "Era su juego y yo entré a su juego", ha reconocido, aceptando que sabía como invitada cuáles eran las condiciones de lo que iba a encontrarse.