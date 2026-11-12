Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su experiencia

Mariló Montero revive su entrevista con David Broncano tras la protagonizada por Santiago Abascal: "Yo entré a su juego"

La periodista ha contado a Cristina Pardo en La Mesa cómo vivió su visita al plató de La Revuelta, comparándola con la entrevista protagonizada por Santiago Abascal.

Mariló Montero, en La Mesa

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Cristina Pardo ha analizado en La Mesa el fenómeno de las entrevistas a políticos en programas de entretenimiento. Con Carlos Alsina, Vicente Vallés, Manel Fuentes y Máximo Huerta, el tema se ha centrado en la visita de Santiago Abascal a La Revuelta. A ellos se ha sumado una periodista que precisamente visitó el programa presentado por David Broncano: Mariló Montero ha contado cómo vivió esa experiencia.

La periodista ha reflexionado sobre el tono del encuentro y sobre las diferencias y similitudes que ha percibido entre su conversación y la del líder de Vox. "Creo que David se ha equivocado, tenía que haber seguido haciendo un programa de humor", ha opinado sobre la entrevista a Abascal, asegurando que su estrategia fue "intentar acabar con él ante los suyos". Además, ha comentado que al presentador "le faltó el público, que para él es una herramienta importantísima".

Respecto a su experiencia personal, Mariló ha recordado que acudió al programa porque había ganado Masterchef. "Pero la conversación derivó en un tema que nadie se esperaba, yo creo que ni él mismo", ha comentado, porque "atacó a una compañera y amiga de televisión". De hecho, ha señalado que ni llegó a sentarse.

La periodista también ha comentado el detalle de que las entrevistas realizadas por Broncano se editen: "Periodísticamente es intolerable". No obstante, ha señalado que no ha querido ver su propio programa, pero sí ha revelado su sensación al abandonar el plató: "Sentí que todas las piedras que estaba tirando el público venían a mis espaldas". "Era su juego y yo entré a su juego", ha reconocido, aceptando que sabía como invitada cuáles eran las condiciones de lo que iba a encontrarse.

Marta Prats, en La Mesa

Marta Prats, hija de Matías Prats, debuta en televisión y habla de su familia: "Lo que yo siento es orgullo y satisfacción"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Mariló Montero, en La Mesa

Mariló Montero revive su entrevista con David Broncano tras la protagonizada por Santiago Abascal: "Yo entré a su juego"

Manel Fuentes, tras la entrevista de Broncano a Abascal: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos"

Manel Fuentes, tras la entrevista de Broncano a Abascal: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos"

Alberto Núñez Feijóo habla sobre el "declive" del PSOE: "Sánchez es el alumno aventajado de Zapatero"

Alberto Núñez Feijóo habla sobre el "declive" del PSOE: "Sánchez es el alumno aventajado de Zapatero"

Alberto Núñez Feijóo explica por qué derogará el decreto Maricarmen
En El Hormiguero

Alberto Núñez Feijóo explica por qué derogará los decretos Maricarmen: "Son malos para los inquilinos y para los propietarios"

Feijóo, sobre la relación de Sánchez con Marruecos: “En su móvil tiene que haber alguna cloaca”
Sin pelos en la lengua

Feijóo, sobre la relación de Sánchez con Marruecos: “En su móvil tiene que haber alguna cloaca”

Alberto Núñez Feijóo, sobre un posible pacto con Vox
En El Hormiguero

Alberto Núñez Feijóo, convencido de que Vox actuará con "responsabilidad" si los españoles votan un cambio de Gobierno

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado algunos de los principales asuntos que están marcando la agenda política nacional y ha compartido sus planteamientos ante la próxima cita con las urnas.

Alberto Núñez Feijóo critica la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda: "¿Es esto empatizar con las víctimas?"
En El Hormigero

Alberto Núñez Feijóo critica la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda: "¿Es esto empatizar con las víctimas?"

El candidato del Partido Popular ha hablado sobre la no presencia del presidente del Gobierno en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Pablo Motos aclara por qué Pedro Sánchez no estará en El Hormiguero: "Le hemos insistido durante más de un mes"

Pablo Motos aclara por qué Pedro Sánchez no estará en El Hormiguero: "Le hemos insistido durante más de un mes"

Tablas en el último suspiro: David alcanza los 22 aciertos y neutraliza a Moisés en AlaZ

Tablas en el último suspiro: David alcanza los 22 aciertos y neutraliza a Moisés en AlaZ

El susto de Alejo Sauras al ver a David fallar en el ¿Dónde Están?: “Nos ha dado un paro cardíaco”

El susto de Alejo Sauras al ver a David fallar en el ¿Dónde Están?: “Nos ha dado un paro cardíaco”

Publicidad