Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

HUELGA GENERAL

Lucía, joven de 24 años a favor de la huelga general: "He compartido piso con gente de 50 años que no puede permitirse una casa"

A sus 24 años, Lucía tiene un trabajo y se ha visto obligada a volver a casa de sus padres porque con su sueldo no puede permitirse una vivienda. Por eso, hoy secunda la huelga general.

Lucía

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

España se va a la huelga general para protestar principalmente por la crisis de la vivienda y los sueldos. Millones de trabajadores han secundado el parón, entre ellos muchos jóvenes.

Lucía, por ejemplo, es una joven de 24 años, educadora social con trabajo que ha secundado la huelga. Según nos cuenta, su sueldo no le da para permitirse una vivienda propia y se ha visto obligada a volver a casa de sus padres.

"Es una huelga necesaria", afirma Lucía, "durante la carrera convivía con gente de 40 y 50 años porque no podían permitirse tener una casa para ellos solos". Una crisis de vivienda que hace que España se eche a las calles. ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Lucía

Lucía, joven de 24 años a favor de la huelga general: "He compartido piso con gente de 50 años que no puede permitirse una casa"

Autónomo

La opinión de un autónomo sobre la huelga general: "Abrir la persiana para nosotros supone sobrevivir"

Piedralaves

Los vecinos de Piedralaves (Ávila), desalojados por el temporal, vigilan sus casas: "Estamos muy preocupados"

Miguel
HUELGA GENERAL

Miguel, jubilado que secunda la huelga general: "Con mi pensión, a veces tengo que ir a comedores sociales"

Inmobiliarias
HUELGA GENERAL

Las inmobiliarias, en el punto de mira de la huelga general: "Se nos ha achacado algo que no nos corresponde"

“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote
Mejores momentos | 11 de noviembre

“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote

Víctor tenía al alcance un Bote de 1.550€ cuando había conseguido un total de 1.100€ en su marcador. ¡La tentación estaba servida!

Víctor resuelve un panel de 1.200 euros gracias al gajo Exprés y el Gran Premio
Mejores momentos | 11 de noviembre

Víctor resuelve un panel de 1.200 euros gracias al gajo Exprés y el Gran Premio

No todos los paneles de cinco cifras se consiguen con dinero en el marcador y Víctor lo ha demostrado, enfundándose el Gran Premio que tantos concursantes buscan.

Jorge Fernández aplaude a Elena al llevarse 1.025 euros

“Has hecho un panelazo”: Jorge Fernández aplaude a Elena al llevarse 1.025 euros

Alejandro

Alejandro, taxista afectado por los piquetes en la huelga general: "Que no trabaje, dice"

Garamendi en Espejo Público

Antonio Garamendi (CEOE) carga contra el Gobierno por alentar la huelga general: "Pediremos responsabilidades si se desmadra"

Publicidad