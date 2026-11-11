HUELGA GENERAL
Lucía, joven de 24 años a favor de la huelga general: "He compartido piso con gente de 50 años que no puede permitirse una casa"
A sus 24 años, Lucía tiene un trabajo y se ha visto obligada a volver a casa de sus padres porque con su sueldo no puede permitirse una vivienda. Por eso, hoy secunda la huelga general.
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España se va a la huelga general para protestar principalmente por la crisis de la vivienda y los sueldos. Millones de trabajadores han secundado el parón, entre ellos muchos jóvenes.
Lucía, por ejemplo, es una joven de 24 años, educadora social con trabajo que ha secundado la huelga. Según nos cuenta, su sueldo no le da para permitirse una vivienda propia y se ha visto obligada a volver a casa de sus padres.
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"Es una huelga necesaria", afirma Lucía, "durante la carrera convivía con gente de 40 y 50 años porque no podían permitirse tener una casa para ellos solos". Una crisis de vivienda que hace que España se eche a las calles. ¡Dale al play para escucharla!
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