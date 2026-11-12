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Sagas familiares

Elena Furiase, sobre el peso familiar: "Creo que ya he demostrado que no estoy subida al carro de nadie"

La actriz ha compartido mesa conformada con Marta Prats, en su debut televisivo, y con Andrea Quintero y Fonsi Nieto, opinando todos sobre si su apellido les ha abierto o cerrado puertas en su vida.

Elena Fuariase, en La Mesa

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cristina Pardo ha planteado en La Mesa una curiosa conversación sobre los apellidos y la influencia que pueden tener en una carrera profesional. Ha contado con invitados que han podido contar su propia experiencia: Elena Furiase, hija de Lolita Flores, de Andrea Quintero, hija de Jesús Quintero ‘El loco de la colina’, de Fonsi Nieto, sobrino de Ángel Nieto, y de Marta Prats, hija de Matías Prats. Para esta última protagonista, ha sido incluso su primera vez en televisión.

Marta Prats, en La Mesa

Por su parte, Elena Furiase ha compartido una reflexión muy personal. La actriz ha reconocido que ser parte de una de las sagas artísticas más conocidas de España le ha acompañado siempre, aunque ha defendido que su trayectoria habla por sí sola. "Creo que ya he demostrado que no estoy subida al carro de nadie", ha asegurado, reivindicando sus 19 años de profesión.

Con sinceridad, Elena ha afirmado que cree haber demostrado con años de trabajo y numerosos proyectos interpretativos que no se ha beneficiado de ningún impulso ajeno, reivindicando el esfuerzo realizado para construir su propio camino más allá del peso de su apellido. Además, ha explicado que decidió mantener el apellido de su padre, en vez de tirar del de Flores para su carrera artística.

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Antena 3 » Programas » La Mesa

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Elena Fuariase, en La Mesa

Elena Furiase, sobre el peso familiar: "Creo que ya he demostrado que no estoy subida al carro de nadie"

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