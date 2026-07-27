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El rey Juan Carlos I vuelve a Mallorca ocho años después: los detalles de su reencuentro con doña Sofía

Tras ocho años de ausencia, el rey emérito regresa a Mallorca, donde se ha reencontrado con gran parte de la Familia Real, a excepción de su hijo Felipe VI, la reina Letizia y sus dos hijas.

Rey emérito

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El rey Juan Carlos I ha regresado a Mallorca después de ocho años sin pasar allí unas vacaciones en familia. Lo más llamativo de la noticia: se ha reencontrado con la reina Sofía.

"El motivo de su viaje a Mallorca es por el cumpleaños de Miguel Arias", afirma nuestro compañero Julián Aguirre. Sin embargo, nuestra colaboradora Isabel González confirma que no ha pernoctado en el Palacio de Marivent, aunque sí que ha tenido una reunión con doña Sofía.

El exmonarca se ha dejado ver almorzando con un grupo reducido de amigos y ha regresado al Palacio de Marivent, donde coincide con gran parte de la Familia Real. Quienes aún no están en Mallorca son el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus dos hijas, que se encuentran visitando los puntos más afectados por los incendios en España. Sin embargo, se espera que en los próximos días viajen también a la isla.

Con quienes sí se habría reencontrado el rey Juan Carlos I además de Sofía, según nos cuenta el periodista Julián Aguirre, es con sus hijas, las infantas Cristina y Elena, y con sus nietos, Froilán y Victoria Federica y los hermanos Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin.

El monarca ya habría abandonado la isla en un avión privado. Una cita que llega después de ocho años de ausencia y que se convierte en el centro de todas las miradas. ¡No te pierdas toda la información en exclusiva en el vídeo de arriba!

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