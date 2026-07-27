Eduardo "El Campanero" emociona con Alfileres de colores en la gran final de La Voz Kids

Eduardo "El Campanero" emocionó en la Gran Final de La Voz Kids con una versión de Alfileres de colores, de Miguel Poveda. Su actuación, cargada de sentimiento, raíz y personalidad, levanta una gran ovación del público y confirma el talento que le ha llevado hasta la última gala.

Antoñito Molina elogió al joven artista por su forma de representar el flamenco, mientras Antonio Orozco destacó que pertenece a ese grupo de artistas que dejan huella desde la primera vez que pisan un escenario.

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