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Eduardo de La Voz Kids

El flamenco brilla con Eduardo, ‘El Campanero’, en la La Voz Kids: "Así se representa nuestra tierra"

LA VOZ KIDS

Eduardo "El Campanero" emociona con Alfileres de colores en la gran final de La Voz Kids

El talent del equipo de Antonio Orozco conquista el escenario de La Voz Kids con una sentida interpretación de Alfileres de colores, recibiendo el reconocimiento de coaches e invitados por su defensa del flamenco.

Celia Gil
Celia Gil
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Eduardo "El Campanero" emocionó en la Gran Final de La Voz Kids con una versión de Alfileres de colores, de Miguel Poveda. Su actuación, cargada de sentimiento, raíz y personalidad, levanta una gran ovación del público y confirma el talento que le ha llevado hasta la última gala.

Antoñito Molina elogió al joven artista por su forma de representar el flamenco, mientras Antonio Orozco destacó que pertenece a ese grupo de artistas que dejan huella desde la primera vez que pisan un escenario.

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