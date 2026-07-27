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Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir su segundo ictus: "Se le ve más asustado que la primera vez"

El cantante ha anunciado por sus redes sociales que ya está en casa, tras sufrir un ictus que le ha tenido varios días ingresado en el hospital.

Kiko Rivera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Kiko Rivera ha atravesado una de las etapas más complicadas de su vida. El cantante, que ya sufrió un ictus en 2022, sufría un nuevo ictus la semana pasada que le obligaba a ingresar en el hospital de Sevilla.

Kiko Rivera

Ha sido el propio DJ, al igual que hizo para anunciar que había sufrido un nuevo ictus, quien comunico por sus redes sociales que ya había recibido el alta hospitalaria. "Ayer me dieron el alta y ya estoy en casa", afirma Kiko Rivera.

El DJ ha hecho balance de estos días, agradeciendo el trato del personal sanitario y el apoyo de su madre, su pareja y su prima Anabel Pantoja. Sin embargo, no hace mención a su hermana Isa Pantoja.

"Se le ve más asustado que la primera vez", afirma el periodista Julián Aguirre, "no se lo esperaba y le ha afectado en el lado izquierdo, que le va a afectar para trabajar".

Hoy, Kiko Rivera descansa en casa y se recupera de las secuelas de este nuevo ictus que, según las informaciones, ha sido más grave que el que sufrió en 2022. ¡Todas las novedades, en el vídeo de arriba!

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