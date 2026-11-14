Del 9 al 13 de noviembre
Todos los fallos de Pasapalabra esta semana y las definiciones que se han resistido
David y Moisés han vivido una semana marcada por los empates, hasta en cuatro de sus cinco duelos, y por un número mínimo de errores en AlaZ.
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Pocas veces una semana de Pasapalabra ha tenido tan pocos errores y, a la vez, tanta emoción. Los duelos entre David y Moisés han estado marcados por una igualdad extrema, hasta el punto de que cuatro de los cinco enfrentamientos en AlaZ terminaron en empate.
El único pulso que no terminó en tablas fue el del martes, con victoria de Moisés. La clave estuvo en el sorprendente fallo de David en la A, nada más comenzar la prueba. Fue un lastre definitivo porque le impidió llegar a los 22 aciertos que logró el riojano.
Bote de Pasapalabra: llega a 1.276.000 euros
Entre las definiciones que más problemas han generado esta semana han aparecido términos de ámbitos muy distintos. Son las palabras que les han impedido ganar y las que hacen que el bote siga creciendo.
Los fallos de esta semana
Los errores de David
- Con la A > Título que representa cada una de las partes proporcionales en las que se divide el capital social de una empresa: Acción
- Con la H > Apellido de la bibliotecaria que dirigió la Biblioteca Nacional de Suecia entre los años 2012 y 2019: Herdenberg
- Con la V > Porquero que derriba las bellotas de los árboles para que se alimenten los cerdos: Varitero
El error de Moisés
- Con la J > Adorno para la cabeza hecho a manera de red que se usaba antiguamente: Jaulilla
Las palabras más complicadas de esta semana
Para David
- Con la G > Apellido de la guitarrista que colaboró en la canción 'Body talk' de Donna Summer: Genfan
- Con la R > Comer los animales las hojas y las puntas tiernas de los árboles directamente o cortadas previsamente: Ramonear
- Contiene la Y > Nombre artístico del pintor autor de la serie de siete murales Devoción realizada sobre casas rurales de La Mancha: Tometomy
- Con la R > Nombre de la ciudad ficticia que es la capital del Reino de las Islas en la Saga de la Fractura, del escritor Raymond E. Feist: Rillanon
- Con la B > Golpe largo dado con el bate de béisbol que generalmente sale fuera de la cerca que delimita el terreno de juego: Bambinazo
- Con la H > Apellido de la escritora autora de la novela Comeperros, galardonada con el premio American Book en 1990: Hagedorn
- Con la T > Nombre de la compañía de teatro de títeres fundada en Mallorca en 1998, que creó el espectáculo Mr. Train > Trukitrek
- Con la N > Apellido del matemático que en 1996 demostró la independencia algebraica de los números 'pi' y 'e elevado a pi': Nesterenko
- Con la S > Título de la serie fotográfica realizada por Masaki Fujimura en 2024 con imágenes de luces nocturnas de ciudades: Stargazing
- Con la B > Apellido del antropólogo autor del libro Las emociones entre los mayas: Bourdin
- Con la P > Título de la obra literaria artúrica de principios del siglo XIII también conocida como El alto libro del Graal: Perlesvaus
Para Moisés
- Con la D > Apellido del maestro de judo que alcanzó el décimo dan en el Instituto Kodokan, donde fue nombrado instructor jefe en 1986: Daigo
- Con la P > Párpado, membrana de piel que protege el ojo: Pálpebra
- Con la S > Título de la novela del escritor Julio Ángel Olivares Merino publicada en 2013 y protagonizada por el personaje de Sihffé: Sonambulia
- Con la C > Nombre de la máquina de la serie de televisión Guardianes del espacio, que es capaz de talar bosques enteros: Crablogger
- Con la P > Apellido del pianista que publicó el álbum The day after the silence: Pieranunzi
- Con la C > Sable recto y ensanchado hacia la punta, usado por los indígenas de la isla de Joló, en Filipinas: Campilán
- Con la N > Apellido del pintor autor del cuadro Sinfonía de la luna, presentado en la Bienal de Venecia de 1899: Nomellini
- Con la S > Nombre de la revista de ciencia ficción de la Asociación Ozark, publicada en Missouri entre los años 1965 y 1974: Sirruish
- Con la C > Pseudónimo del artista David Booth, autor de un mural del Mercado Reina Victoria de la ciudad de Melbourne: Ghostpatrol
- Con la Z > Apellido de la socióloga que fue la principal autora del Manifiesto de Novosibirsk de 1983, crítico con la economía soviética: Zaslávskaya
- Con la C > Apellido del economista autor del libro Más allá de la focalización: Chacaltana
- Contiene la Y > Nombre del personaje legendario de la antigua China y considerado el inventor de las primeras viviendas: Youchao
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