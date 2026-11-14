Todos los fallos de Pasapalabra esta semana y las definiciones que se han resistido

Pocas veces una semana de Pasapalabra ha tenido tan pocos errores y, a la vez, tanta emoción. Los duelos entre David y Moisés han estado marcados por una igualdad extrema, hasta el punto de que cuatro de los cinco enfrentamientos en AlaZ terminaron en empate.

El único pulso que no terminó en tablas fue el del martes, con victoria de Moisés. La clave estuvo en el sorprendente fallo de David en la A, nada más comenzar la prueba. Fue un lastre definitivo porque le impidió llegar a los 22 aciertos que logró el riojano.

Bote de Pasapalabra: llega a 1.276.000 euros

Entre las definiciones que más problemas han generado esta semana han aparecido términos de ámbitos muy distintos. Son las palabras que les han impedido ganar y las que hacen que el bote siga creciendo.

Los fallos de esta semana

Los errores de David

Con la A > Título que representa cada una de las partes proporcionales en las que se divide el capital social de una empresa: Acción

Con la H > Apellido de la bibliotecaria que dirigió la Biblioteca Nacional de Suecia entre los años 2012 y 2019: Herdenberg

Con la V > Porquero que derriba las bellotas de los árboles para que se alimenten los cerdos: Varitero

El error de Moisés

Con la J > Adorno para la cabeza hecho a manera de red que se usaba antiguamente: Jaulilla

Las palabras más complicadas de esta semana

Para David

Con la G > Apellido de la guitarrista que colaboró en la canción 'Body talk' de Donna Summer: Genfan

Con la R > Comer los animales las hojas y las puntas tiernas de los árboles directamente o cortadas previsamente: Ramonear

Contiene la Y > Nombre artístico del pintor autor de la serie de siete murales Devoción realizada sobre casas rurales de La Mancha: Tometomy

Con la R > Nombre de la ciudad ficticia que es la capital del Reino de las Islas en la Saga de la Fractura, del escritor Raymond E. Feist: Rillanon

Con la B > Golpe largo dado con el bate de béisbol que generalmente sale fuera de la cerca que delimita el terreno de juego: Bambinazo

Con la H > Apellido de la escritora autora de la novela Comeperros, galardonada con el premio American Book en 1990: Hagedorn

Con la T > Nombre de la compañía de teatro de títeres fundada en Mallorca en 1998, que creó el espectáculo Mr. Train > Trukitrek

Con la N > Apellido del matemático que en 1996 demostró la independencia algebraica de los números 'pi' y 'e elevado a pi': Nesterenko

Con la S > Título de la serie fotográfica realizada por Masaki Fujimura en 2024 con imágenes de luces nocturnas de ciudades: Stargazing

Con la B > Apellido del antropólogo autor del libro Las emociones entre los mayas: Bourdin

Con la P > Título de la obra literaria artúrica de principios del siglo XIII también conocida como El alto libro del Graal: Perlesvaus

Para Moisés