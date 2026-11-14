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Mejores momentos | Batalla de ganadores

La sinceridad de Mika con Nicolás tras su Batalla: “No tocas muy bien el piano, pero cantas muy bien”

El coach ha sido muy sincero al valorar la actuación de Nicolás, aunque también ha querido destacar su valentía y sus grandes cualidades vocales.

La sinceridad de Mika con Nicolás tras su Batalla: “No tocas muy bien el piano, pero cantas muy bien”

La sinceridad de Mika con Nicolás tras su Batalla: “No tocas muy bien el piano, pero cantas muy bien”

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Mika ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la Batalla de Ganadores de La Voz 2026. Después del duelo entre Nicolás y Marcos, el coach ha querido compartir su opinión sobre la actuación del primero, que se ha atrevido a acompañarse al piano.

El artista no se ha andado con rodeos y, entre risas, le ha reconocido que no toca demasiado bien el piano, pero que canta muy bien. Una valoración tan sincera como divertida con la que ha querido destacar las cualidades vocales del talent.

Sin embargo, lejos de quedarse con los errores, Mika ha elogiado especialmente la valentía de Nicolás al acompañarse con el instrumento. De hecho, ha explicado que verle algo desacompasado al piano le ha permitido fijarse todavía más en su voz y descubrir mejor sus cualidades como cantante.

Una reflexión con la que Mika ha puesto en valor la capacidad de Nicolás para defender su actuación pese a las dificultades. ¡No te pierdas la sincera valoración del coach!

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