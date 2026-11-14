¿Es Boran una víctima o se ha convertido en el villano de En tierra lejana? Las decisiones que han cambiado su historia

El regreso de Boran ha dado un giro a En tierra lejana. El hombre al que todos creían muerto ha despertado y se ha encontrado con una realidad que no esperaba: Alya se ha enamorado de Cihan y su hijo llama papá a su hermano.

Desde entonces, Boran ha mostrado una actitud cada vez más difícil de comprender. Se siente traicionado, cree que le han arrebatado su familia y está dispuesto a recuperarla. Sin embargo, detrás de su rabia también hay una historia marcada por los secretos y las decisiones que han tomado otros por él.

Un hombre que huyó para salvar su vida

La historia de Boran comenzó mucho antes de su regreso a Mardin. Perseguido por una deuda de sangre, tuvo que huir y refugiarse en Canadá, donde empezó una nueva vida junto a Alya.

Después del accidente, decidió permanecer oculto con la ayuda de Vurgun. Su familia creyó que había muerto, mientras Alya regresaba a Turquía con el cuerpo de quien pensaba que era su marido.

Boran ha explicado que tenía miedo de que lo encontraran, pero esa decisión ha tenido consecuencias que ahora no puede evitar.

Durante todo ese tiempo, Alya ha tenido que afrontar la supuesta muerte de su esposo y sacar adelante a Cihan Deniz en una familia que apenas conocía.

La verdad sobre su padre biológico

Por si fuera poco, Boran ha descubierto que Ecmel es su verdadero padre y que Sadakat le ha ocultado esa información durante toda su vida.

La revelación le ha hecho cuestionarse su pasado y las decisiones que tomó creyendo que era hijo de Asem Albora.

Boran ha llegado a reprochar a Sadakat que, de haber conocido la verdad, Ecmel no habría intentado matarlo. También ha lamentado haber matado a Suleyman pensando que estaba vengando a su padre.

De repente, muchas de las cosas en las que había creído han dejado de tener sentido para él.

De sentirse traicionado a declarar la guerra a Cihan

La doctora no le ha ocultado sus sentimientos. Le ha explicado que ha cambiado durante el último año y que, a pesar de todo lo que ha sufrido, se alegra de haberse casado con Cihan.

Boran tampoco ha podido soportar que Cihan Deniz llame papá a su tío. Para él, su hermano ha ocupado el lugar que le correspondía tanto en su matrimonio como en la vida de su hijo.

Lejos de aceptar la nueva situación, ha anunciado que no piensa renunciar a su familia y ha dejado claro que luchará por recuperar lo que considera suyo.

Sus decisiones también han hecho sufrir a Alya y Cihan

Aunque Boran tiene motivos para sentirse dolido, Alya y Cihan tampoco han tenido una vida fácil durante su ausencia.

De hecho, ha sido el propio Boran quien les ha llevado hasta esta situación. Antes de desaparecer, dejó instrucciones para que su hermano se casara con Alya y protegiera al pequeño Cihan Deniz. Lo que no imaginaba era que ambos acabarían enamorándose. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Boran?