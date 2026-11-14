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Mejores momentos | Batalla de ganadores

Pablo López se vuelca con Pau en un ensayo increíble: “Como si fuésemos dos niños pequeños”

El coach se ha involucrado personalmente en la preparación de su talent para la Batalla de Ganadores, consciente de la responsabilidad que supone interpretar un tema de Antonio Flores.

Pablo López se vuelca con Pau en un ensayo increíble: “Como si fuésemos dos niños pequeños”

Pablo López se vuelca con Pau en un ensayo increíble: “Como si fuésemos dos niños pequeños”

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¡Pau ha vivido un ensayo de lo más especial junto a Pablo López! El talent ha elegido una canción de Antonio Flores para enfrentarse a la Batalla de Ganadores de La Voz 2026, una elección que ha llevado a su coach a implicarse personalmente en su preparación.

Y es que, para Pablo López, interpretar un tema de Antonio Flores supone una gran responsabilidad. Por eso, el artista ha querido volcarse con Pau en un ensayo en el que ambos han trabajado juntos para preparar su actuación.

Lejos de sentir la presión del momento, Pau ha disfrutado como nunca de la experiencia. El talent ha reconocido que se lo ha pasado en grande junto a su coach porque “ha sido muy dinámico, como si fuésemos dos niños pequeños”.

Una complicidad que ha convertido la preparación de esta actuación en un momento muy especial para ambos. ¡No te pierdas el increíble ensayo de Pau y Pablo López antes de la Batalla de Ganadores!

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