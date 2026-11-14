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AVANCE | 14 de noviembre

Jorge Fernández y Laura Moure anticipan los "momentos muy emocionantes" que se avecinan hoy en La ruleta de la suerte noche

Si hay algo que nunca falta en La ruleta de la suerte noche eso es emoción. Hoy no podía ser menos y Jorge Fernández y Laura Moure anticipan los grandes momentos que vamos a vivir a partir de las 22 horas en Antena 3.

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández y Laura Moure anticipan los "momentos muy emocionantes" que se avecinan hoy en La ruleta de la suerte noche

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Borja Tamayo
Publicado:

La ruleta de la suerte noche sabe cómo llevar al límite los nervios de los concursantes. Y es que los premios que albergan estas casillas nada tienen que ver con los del programa diario (que sigue de lunes a domingo en su horario de habitual). De ahí que Jorge Fernández mencione los “momentos muy emocionantes” que vamos a vivir en el programa de hoy.

Por si había algún margen de duda, Laura Moure se encarga de despejarlas, matizando que se “puede ganar muchísimo dinero” y que los aspirantes a los premios “van a aprovechar hasta la última oportunidad” para llevarse la máxima cantidad posible.

Con un gajo de 100.000€ y otras tantas casillas espectaculares, La ruleta de la suerte noche promete ser toda una montaña rusa. ¿Te lo vas a perder? Disfruta de un nuevo programa esta noche, a partir de las 22 horas, en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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