Eneko Axpe, gastrofísico, revela los mejores alimentos para plantar en la Luna y en Marte

Eneko Axpe es el primer físico vasco en trabajar para la NASA, habiendo forjado un nombre de peso en el sector gracias a su especialidad en gastrofísica. Por eso, cuando ha visitado el programa de Joseba Arguiñano, el chef no ha dudado en preguntarle por los secretos de la cocina en el espacio.

“Ahí no puedes subir un solomillo”, explicaba Axpe en referencia a la receta que ambos estaban preparando: “Ellos necesitan proteína, y mucha, poque si no pueden tener problemas”. De este modo, Eneko pasaba a revelar las investigaciones que tienen en curso actualmente.

“Estamos investigando con alimentos que requieren poca agua, que requieren poca tierra, pero que dan mucha proteína”, continuaba, antes de poner de ejemplo los “micelios”; es decir, “las raíces de los hongos”. Un elemento que plantan directamente en la nave espacial.

Asimismo, el gastrofísico ha señalado que estos “cultivos hidropónicos” de rápido crecimiento serán los que, en un futuro, se llevarán a las huertas en la Luna o incluso en Marte. “Los mejores para plantar”, sentenciaba al respecto haciendo mención a la misión Artemis, “son las féculas”.