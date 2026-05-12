Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRISIS HANTAVIRUS

El doctor Fernando Salvador trató a un contagiado de hantavirus en 2017: "Empezó a tener síntomas respiratorios"

Tras el desembarco del MV Hondius, los pasajeros son sometidos a diferentes pruebas médicas. En Madrid, uno de los españoles que viajaba a borde del buque ya ha dado positivo, aunque años atrás ya hubo casos similares.

Doctor

Publicidad

El buque MV Hondius atracaba este domingo en Canarias, desembarcando a los pasajeros sin síntomas de hantavirus. Desde allí, los 14 españoles viajaban en un avión medicalizado a Madrid, donde permanecen aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Tras realizarse las primeras PCRs, tan solo un español ha dado positivo en el virus y comienza a presentar síntomas. Este ya ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital, donde permanecerá bajo supervisión médica.

Silvia Valcarce

Pese a que el hantavirus parece una infección moderna, no lo es. Ya en 2017 hubo un español contagiado tras viajar durante varias semanas por Nepal. Este fue tratado por el doctor Fernando Salvador.

Según nos cuenta el doctor, el paciente se presentó con síntomas muy genéricos como fiebre o malestar general. Sin embargo, a los pocos días saltaron las alarmas cuando comenzó a tener síntomas respiratorios y sensación de ahogo.

"Ingresó cinco días en la UCI para controlarle el oxígeno, pronto pasó a planta y a los pocos días pudo ser dado de alta", afirma el doctor Fernando Salvador. Por suerte, el paciente logró curarse, aunque insiste en que no existe ningún tratamiento específico para el hantavirus.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Doctor

El doctor Fernando Salvador trató a un contagiado de hantavirus en 2017: "Empezó a tener síntomas respiratorios"

Conversaciones entre Antonio Tejado y María del Monte.

Los pinchazos telefónicos de Antonio Tejado y María del Monte: "Es asombrosa la frialdad con la que trata el tema"

Lactofilia

El mercado oculto de la leche materna: ventas ilegales, fetiches y lactancia a adultos

Hermano Guardia Civil
Guardias Civiles

El hermano de uno de los guardias civiles muertos clama por su situación: “Están totalmente desprotegidos”

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles
MUERTE AGENTES

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles: "Es una decisión vergonzosa, había que estar apoyando a las familias"

Silvia Valcarce
Última hora

Enfermera del Hospital Gómez Ulla, tras el primer positivo español de hantavirus: "Todo esto ya lo teníamos programado"

Los españoles que viajaban en el MV Hondius ya están en Madrid, donde se ha detectado el primer positivo. Mientras, nuevos casos de hantavirus se extienden por todo el mundo.

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder
Mejores momentos | 12 de mayo

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

¡Qué forma de cambiar la suerte hasta el triunfo absoluto! Maca ha caído en el Bote en el mejor momento.

Intento de robo en Alicante

Las impactantes imágenes de un intento de robo violento y la reacción de los vecinos: "El cementerio esta lleno de inocentes"

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Susana Díaz

¿Por qué no coincide Susana Díaz con Montero en la campaña de Andalucía? La expresidenta andaluza responde

Publicidad