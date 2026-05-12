El doctor Fernando Salvador trató a un contagiado de hantavirus en 2017: "Empezó a tener síntomas respiratorios"

El buque MV Hondius atracaba este domingo en Canarias, desembarcando a los pasajeros sin síntomas de hantavirus. Desde allí, los 14 españoles viajaban en un avión medicalizado a Madrid, donde permanecen aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Tras realizarse las primeras PCRs, tan solo un español ha dado positivo en el virus y comienza a presentar síntomas. Este ya ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital, donde permanecerá bajo supervisión médica.

Pese a que el hantavirus parece una infección moderna, no lo es. Ya en 2017 hubo un español contagiado tras viajar durante varias semanas por Nepal. Este fue tratado por el doctor Fernando Salvador.

Según nos cuenta el doctor, el paciente se presentó con síntomas muy genéricos como fiebre o malestar general. Sin embargo, a los pocos días saltaron las alarmas cuando comenzó a tener síntomas respiratorios y sensación de ahogo.

"Ingresó cinco días en la UCI para controlarle el oxígeno, pronto pasó a planta y a los pocos días pudo ser dado de alta", afirma el doctor Fernando Salvador. Por suerte, el paciente logró curarse, aunque insiste en que no existe ningún tratamiento específico para el hantavirus.