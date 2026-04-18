J Kbello se coloca en segunda posición tras su victoria en la clasificación general de Tu cara me suena

J Kbello se ha convertido en el ganador de la segunda gala de Tu cara me suena gracias a su interpretación de ‘Ordinary’ metido en la piel de Alex Warren. Junto a un coro y varios músicos, el gaditano ha creado un clima único en plató.

Gracias a ganar esta gala y a obtener la máxima puntuación posible, J Kbello se sitúa en segunda posición en la clasificación general con 41 puntos, seguido de María Parrado, que lidera con 44.

Cristina Castaño ocupa la tercera posición con 36 puntos, Paula Koops la cuarta con 34, Martín Savi la quinta con 32 y Jesulín de Ubrique la sexta con 31. Sole Giménez, Aníbal Gómez y Leonor Lavado cierran la clasificación con 29, 23 y 18 puntos, respectivamente. ¡Pero queda mucha edición por delante!