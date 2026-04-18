Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 2 | Pulsador

Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

Ana Belén y Víctor Manuel, Íñigo Quintero o J Balvin y María Becerra serán algunos de los artistas invitados la semana que viene.

Próximos retos

Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Después de triunfar como Alex Warren y llevarse la victoria de la segunda gala, J Kbello se enfrentará la semana que viene al reto de imitar a uno de los vocalistas de Locomía. ¡Se avecina otra actuación movida!

Por otro lado, María Parrado tendrá que traer a un amigo para imitar a J Balvin y María Becerra, Martín Savi recibirá el ‘Training VIP’ de Ínigo Quintero y Cristina Castaño inaugurará en ‘Dos en uno’ en esta edición imitando a Ana Belén y a Víctor Manuel.

Además, Paula Koops se meterá en la piel de la vocalista de The Cranberries, Aníbal Gómez se convertirá en Varry Brava, Sole Giménez en Édith Piaf, Jesulín de Ubrique será José Luis Perales y Leonor Lavado revolucionará el plató como María Figueroa. ¡Menuda gala nos espera!

Las bonitas palabras de Àngel Llàcer a Leonor Lavado: “Te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”

Las bonitas palabras de Àngel Llàcer a Leonor Lavado: “Te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Próximos retos

Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

J Kbello sobresale en una gala llena de ritmo, espíritu ochentero y muchos besos

12_Clasificacion

J Kbello se coloca en segunda posición tras su victoria en la clasificación general de Tu cara me suena

11_GanaJKbello
Gala 2 | Actuación

J Kbello gana la segunda gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Alex Warren

10_Invitado
Gala 2 | Actuación

Pepe Navarro se estrena en Tu cara me suena con ‘Achy breaky heart’ de Billy Ray Cyrus

¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’
Gala 2 | Actuación

¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’

El cantante ha creado un clima único en plató interpretando un tema que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales.

María Parrado se luce como Thalía con ‘Por amor’… ¡y protagoniza un momentazo con Àngel Llàcer!
Gala 2 | Actuación

María Parrado se luce como Thalía con ‘Por amor’… ¡y protagoniza un momentazo con Àngel Llàcer!

La ganadora de la primera gala nos ha vuelvo a sorprender con una enérgica actuación que ha tenido de todo.

¡Puro show! Cristina Castaño lo da todo como Chappell Roan con ‘Pink Pony Club’

¡Puro show! Cristina Castaño lo da todo como Chappell Roan con ‘Pink Pony Club’

Jesulín de Ubrique pone ritmo ochentero al plató con ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G

Jesulín de Ubrique pone ritmo ochentero al plató con ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G

“¡Vamos Canarias!”: Leonor Lavado monta una fiesta en plató con ‘Un beso’ de Nueva Línea

“¡Vamos Canarias!”: Leonor Lavado monta una fiesta en plató con ‘Un beso’ de Nueva Línea

Publicidad