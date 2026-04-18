Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

Después de triunfar como Alex Warren y llevarse la victoria de la segunda gala, J Kbello se enfrentará la semana que viene al reto de imitar a uno de los vocalistas de Locomía. ¡Se avecina otra actuación movida!

Por otro lado, María Parrado tendrá que traer a un amigo para imitar a J Balvin y María Becerra, Martín Savi recibirá el ‘Training VIP’ de Ínigo Quintero y Cristina Castaño inaugurará en ‘Dos en uno’ en esta edición imitando a Ana Belén y a Víctor Manuel.

Además, Paula Koops se meterá en la piel de la vocalista de The Cranberries, Aníbal Gómez se convertirá en Varry Brava, Sole Giménez en Édith Piaf, Jesulín de Ubrique será José Luis Perales y Leonor Lavado revolucionará el plató como María Figueroa. ¡Menuda gala nos espera!