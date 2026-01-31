Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Diario de una sonámbula: "Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí"

Isa sufre sonambulismo desde que con 18 años alguien la avisó de que hacía cosas mientras dormía. Desde entonces, ha vivido anécdotas insólitas.

Sonámbula

Publicidad

Hay quien incluso dormido no puede parar de hacer cosas. Es el caso de Isa Caro, una joven que es sonámbula y, desde los 18 años, cuando le dijeron por primera vez lo que le ocurría, ha vivido situaciones insólitas mientras dormía.

"Yo no soy consciente de nada, me lo tienen que contar", nos cuenta Isa. La joven ha alertado a sus compañeras de piso y a sus parejas desde que sabe que sufre de este trastorno, pero aún así no ha podido evitar ciertos momentos que hoy nos cuenta como anécdotas.

"Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí", señala. Según Isa, todo esto ocurre por estrés o situaciones de agotamiento y, aunque no tiene cura, se puede remediar con valerianas o melatonina en algunas ocasiones.

Isa tiene incontables anécdotas que ha acumulado desde que es sonámbula: ha comido, ha regado las plantas y ha hablado mientras dormía. ¡Todas ellas, nos las cuenta en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonámbula

Diario de una sonámbula: "Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí"

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea en el cuarto programa de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío
Ganadora | Programa 4

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea
Retos | Programa 4

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

El swing de José Yélamo tocando la batería
Retos | Programa 4

El swing de José Yélamo tocando la batería: “Tengo la presión de que a Jorge Salvador le encanta el jazz”

El presentador ha tenido que defender un desafío de jazz en el que ha tenido que aprender a tocar la batería con unas baquetas especiales que se usan en ese estilo musical.

María José Campanario: “Pensaba que tenía más puntería”
Retos | Programa 4

La puntería de María José Campanario con la ballesta: “Toma”

La concursante ha tenido que demostrar su acierto en el tiro con ballesta en su desafío de la cuarta gala.

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas: “He pedido el máximo de fuego que se me pueda poner”

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo: “Soy la Lina Morgan de El Desafío”

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga: “Quiero irme a casa”

Publicidad