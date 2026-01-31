Diario de una sonámbula: "Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí"

Hay quien incluso dormido no puede parar de hacer cosas. Es el caso de Isa Caro, una joven que es sonámbula y, desde los 18 años, cuando le dijeron por primera vez lo que le ocurría, ha vivido situaciones insólitas mientras dormía.

"Yo no soy consciente de nada, me lo tienen que contar", nos cuenta Isa. La joven ha alertado a sus compañeras de piso y a sus parejas desde que sabe que sufre de este trastorno, pero aún así no ha podido evitar ciertos momentos que hoy nos cuenta como anécdotas.

"Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí", señala. Según Isa, todo esto ocurre por estrés o situaciones de agotamiento y, aunque no tiene cura, se puede remediar con valerianas o melatonina en algunas ocasiones.

Isa tiene incontables anécdotas que ha acumulado desde que es sonámbula: ha comido, ha regado las plantas y ha hablado mientras dormía. ¡Todas ellas, nos las cuenta en el vídeo de arriba!