Así se ha vivido la emotiva despedida al niño asesinado en Sueca: "La gente no cabía en el interior de la Iglesia"

Tras el asesinato de Álex, el menor de 13 años de Sueca (Valencia), el pueblo entero llora su pérdida en una amarga despedida.

El asesinato de Álex, el joven de 13 años que murió en Sueca (Valencia) a manos presuntamente del padre de su amigo, continúa bañando del dolor el pueblo. Los vecinos aún son incapaces de creer cómo el hombre pudo acabar con la vida del menor en lo que él definió como un "arrebato de locura".

En su declaración, el presunto asesino confesó que aquel día no estaba bien y que advirtió a su hijo de que no llevase a nadie a casa, por lo que pudiera pasar. Pese a todo, su hijo llevó a Álex y él acabó con su vida, repitiendo al poco de cometer el terrible acto: "Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco".

El presunto asesino culpaba a su exmujer de haberle llevado a cometer tal atrocidad. Por eso, el periodista Ignacio Cabanes ha querido hablar con ella para comprobar su versión de los hechos. Según ella, no solo tenían mala relación, sino que además le califica de "psicópata" y "perturbado".

Hace apenas 48 horas se celebraba en Sueca el funeral de Álex, una despedida emotiva y que a muchos vecinos les llenaba de dolor y rabia. "La gente no cabía en el interior de la Iglesia", nos cuenta Pepa Romero, "los padres están destrozados".

El juez ha dictado prisión permanente y sin fianza para el autor confeso, que ya se encuentra entre rejas. Mientras, los vecinos de Sueca tratan de encontrar una mínima explicación a un episodio que nunca debió suceder.

