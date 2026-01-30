Capítulo 488
Begoña, harta de Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Si me respetaras, no tendrías una aventura con María”
La enfermera no puede más y le acaba desvelando a su marido que sabe que le ha mentido. ¿Le acabará denunciando?
Begoña está en shock desde que descubrió, gracias a Andrés, que Gabriel y María son amantes.
El joven le ha insistido en que deberían denunciarlos a la policía para que tanto Gabriel como María vayan a la cárcel.
Sin embargo, aunque Begoña parece que no va a denunciarlo porque no quiere dejar a Juanito y a Julia sin la figura de un padre, sigue dándole vueltas al tema.
Tras una tensa conversación entre Begoña y Gabriel, ella le dice que está harta que siga mintiéndole y que y fingiendo que le importa cuando es alguien que no le respeta.
Gabriel le dice que claro que le respeta y entonces Begoña explota: “No tienes vergüenza”, le dice y le acaba desvelando que sabe que tiene una aventura con María.
¿En qué quedará todo esto? ¿Le denunciará?
