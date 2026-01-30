Antena3
Capítulo 488

Begoña, harta de Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Si me respetaras, no tendrías una aventura con María”

La enfermera no puede más y le acaba desvelando a su marido que sabe que le ha mentido. ¿Le acabará denunciando?

Gabriel

Begoña está en shock desde que descubrió, gracias a Andrés, que Gabriel y María son amantes.

El joven le ha insistido en que deberían denunciarlos a la policía para que tanto Gabriel como María vayan a la cárcel.

Sin embargo, aunque Begoña parece que no va a denunciarlo porque no quiere dejar a Juanito y a Julia sin la figura de un padre, sigue dándole vueltas al tema.

Tras una tensa conversación entre Begoña y Gabriel, ella le dice que está harta que siga mintiéndole y que y fingiendo que le importa cuando es alguien que no le respeta.

Gabriel le dice que claro que le respeta y entonces Begoña explota: “No tienes vergüenza”, le dice y le acaba desvelando que sabe que tiene una aventura con María.

¿En qué quedará todo esto? ¿Le denunciará?

Series

Gabriel

