Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crónica | Programa 4

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea en el cuarto programa de El Desafío

Las chicas han demostrado que son todas unas guerreras y que viene a por todas en la cuarta gala de El Desafío.

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

El cuarto programa ha comenzado con un gran duelo entre dos grandes concursantes que se han convertido en rivales en El Desafío. Willy Bárcenas y Daniel Illescas se plantaban cara en los travesaños mortales de El Desafío. El modelo ha conseguido finalizar el reto mientras el cantante se ha relajado y ha terminado cayendo en la prueba.

El segundo desafío de la noche ha dejado a todos sin palabras. Jessica Goicoechea ha bailado por primera vez junto a su hermano Cristian, un reconocido coreógrafo, y han brillado con una sensual coreografía en El Desafío.

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

Tras el espectáculo protagonizado por Jessica Goicoechea ha llegado el momento de angustia vivido por Eva Soriano. La humorista se ha enfrentado a un número de escapismo del que ha conseguido salir airosa.

Mario Vaquerizo ha llegado como invitado del cuarto programa. El showman nos ha hecho reír con un divertido número cómico en el que el baño era el lugar elegido para la performance.

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo

Eduardo Navarrete se ha puesto serio para arder a lomos de un quad en su reto del cuarto programa de El Desafío. El diseñador ha tirado de pundonor y ha conseguido completar el recorrido subido sobre un quad en llamas.

María José Campanario ha demostrado su gran puntería con la ballesta. La concursante ha conseguido superar el reto a pesar de no hacer diana a la primera.

Ser un batería de jazz ha sido la prueba que ha protagonizado José Yélamo. El presentador ha cogido las baquetas y ha disfrutado junto a la banda de jazz de El Desafío.

El swing de José Yélamo tocando la batería

Patricia Conde se ha enfrentado a la prueba estrella del programa. Con mucha concentración y un gran espíritu de superación, la presentadora ha sido capaz de permanecer 3:43 minutos bajo el agua en la apnea de El Desafío. Toda una lección de sufrimiento la que ha demostrado la concursante.

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

Una heroica apnea que le ha dado la victoria de la gala a Patricia Conde frente a Jessica Goicoechea.

La ganadora del cuarto programaha querido donar su premio a Menudos Corazones y ha lanzado un bonito mensaje para todos aquellos niños con patologías congénitas.

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea en el cuarto programa de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

El swing de José Yélamo tocando la batería
Retos | Programa 4

El swing de José Yélamo tocando la batería: “Tengo la presión de que a Jorge Salvador le encanta el jazz”

María José Campanario: “Pensaba que tenía más puntería”
Retos | Programa 4

La puntería de María José Campanario con la ballesta: “Toma”

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas
Retos | Programa 4

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas: “He pedido el máximo de fuego que se me pueda poner”

El diseñador ha llegado al programa con un atuendo perfecto para su prueba, una sudadera que hace homenaje a la Aseguradora de incendios de las fachadas de Madrid. Así se ha enfrentado al fuego Eduardo Navarrete.

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo
Invitado | Programa 4

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo: “Soy la Lina Morgan de El Desafío”

El exconcursante ha regresado a El Desafío para realizar una performance de humor en la que todo ocurre en un baño.

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga: “Quiero irme a casa”

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas en los travesaños mortales: “Esta semana se empieza a ver de qué va esto”

Publicidad