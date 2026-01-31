La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea en el cuarto programa de El Desafío

El cuarto programa ha comenzado con un gran duelo entre dos grandes concursantes que se han convertido en rivales en El Desafío. Willy Bárcenas y Daniel Illescas se plantaban cara en los travesaños mortales de El Desafío. El modelo ha conseguido finalizar el reto mientras el cantante se ha relajado y ha terminado cayendo en la prueba.

El segundo desafío de la noche ha dejado a todos sin palabras. Jessica Goicoechea ha bailado por primera vez junto a su hermano Cristian, un reconocido coreógrafo, y han brillado con una sensual coreografía en El Desafío.

Tras el espectáculo protagonizado por Jessica Goicoechea ha llegado el momento de angustia vivido por Eva Soriano. La humorista se ha enfrentado a un número de escapismo del que ha conseguido salir airosa.

Mario Vaquerizo ha llegado como invitado del cuarto programa. El showman nos ha hecho reír con un divertido número cómico en el que el baño era el lugar elegido para la performance.

Eduardo Navarrete se ha puesto serio para arder a lomos de un quad en su reto del cuarto programa de El Desafío. El diseñador ha tirado de pundonor y ha conseguido completar el recorrido subido sobre un quad en llamas.

María José Campanario ha demostrado su gran puntería con la ballesta. La concursante ha conseguido superar el reto a pesar de no hacer diana a la primera.

Ser un batería de jazz ha sido la prueba que ha protagonizado José Yélamo. El presentador ha cogido las baquetas y ha disfrutado junto a la banda de jazz de El Desafío.

Patricia Conde se ha enfrentado a la prueba estrella del programa. Con mucha concentración y un gran espíritu de superación, la presentadora ha sido capaz de permanecer 3:43 minutos bajo el agua en la apnea de El Desafío. Toda una lección de sufrimiento la que ha demostrado la concursante.

Una heroica apnea que le ha dado la victoria de la gala a Patricia Conde frente a Jessica Goicoechea.

La ganadora del cuarto programaha querido donar su premio a Menudos Corazones y ha lanzado un bonito mensaje para todos aquellos niños con patologías congénitas.