Avance | A las 22:00 horas

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

Manel Fuentes ha deseado que las nuevas parejas de concursantes tengan dilemas como un atasco en uno de los 23 baños de su casa o que el puerto se les quede pequeño para aparcar su yate.

Descubrir los 'problemas' de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

Alberto Mendo
Publicado:

María y Ana son las encargadas de comenzar a jugar en este programa de Atrapa un millón. Son dos amigas que vienen de El Viso del Alcor, un pueblo de Sevilla. Se conocen desde los 3 años, pues iban al mismo colegio y vivían una al lado de la otra, lo que ha hecho que tengan un vínculo inquebrantable. Además, el padre de Ana fue maestro de las dos. En la actualidad, María es funcionaria y Ana profesora de inglés.

Con el dinero del premio quieren crear una plataforma de viajes que promueva la inmersión de los jóvenes en otras culturas, fomentando que en vez de turistas sean viajeros. María estuvo de voluntaria en Kenia y esa experiencia fue el germen de la idea.

Tras ellas, jugarán Agustín y David, dos hermanos de Albacete que sueñan con montar su propia obra de teatro musical. De hecho, para eso quieren el dinero del premio.

Agustín es ingeniero industrial, pero es un apasionado de la música y tiene la suerte de vivir de ello. Entre otras cosas, toca el bajo, es profesor del Conservatorio de Castilla-La Mancha, escribe música para big bands y también las dirige. David, su hermano menor, es economista, pero tiene una librería desde hace 13 años y disfruta escribiendo.

Descubrir los 'problemas' de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón
Descubrir los 'problemas' de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

