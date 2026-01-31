Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 4

El swing de José Yélamo tocando la batería: “Tengo la presión de que a Jorge Salvador le encanta el jazz”

El presentador ha tenido que defender un desafío de jazz en el que ha tenido que aprender a tocar la batería con unas baquetas especiales que se usan en ese estilo musical.

El swing de José Yélamo tocando la batería

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

José Yélamo se ha enfrentado con muchas ganas a un reto musical en El Desafío.

José Yélamo: “Yo tengo muy bien oído musical”

En los ensayos, José Yélamo se ha definido como una persona con un “muy buen oído musical”, un alarde que se le ha ido pasando a la hora de descubrir cómo tiene que tocar la batería.

La coordinación ha sido una de las tareas más complicadas que ha tenido el presentador a la hora de hacer que suene bien el instrumento.

José Yélamo ha tenido que defender el reconocido tema de ‘Fever’ junto a una banda de jazz. El presentador ha confesado que siente más presión en su desafío porque a Jorge Salvador le encanta esta música. ¿Será capaz de convencer con su swing?

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea en el cuarto programa de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

El swing de José Yélamo tocando la batería
Retos | Programa 4

El swing de José Yélamo tocando la batería: “Tengo la presión de que a Jorge Salvador le encanta el jazz”

María José Campanario: “Pensaba que tenía más puntería”
Retos | Programa 4

La puntería de María José Campanario con la ballesta: “Toma”

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas
Retos | Programa 4

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas: “He pedido el máximo de fuego que se me pueda poner”

El diseñador ha llegado al programa con un atuendo perfecto para su prueba, una sudadera que hace homenaje a la Aseguradora de incendios de las fachadas de Madrid. Así se ha enfrentado al fuego Eduardo Navarrete.

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo
Invitado | Programa 4

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo: “Soy la Lina Morgan de El Desafío”

El exconcursante ha regresado a El Desafío para realizar una performance de humor en la que todo ocurre en un baño.

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga: “Quiero irme a casa”

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas en los travesaños mortales: “Esta semana se empieza a ver de qué va esto”

Publicidad