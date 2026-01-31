El swing de José Yélamo tocando la batería: “Tengo la presión de que a Jorge Salvador le encanta el jazz”

José Yélamo se ha enfrentado con muchas ganas a un reto musical en El Desafío.

En los ensayos, José Yélamo se ha definido como una persona con un “muy buen oído musical”, un alarde que se le ha ido pasando a la hora de descubrir cómo tiene que tocar la batería.

La coordinación ha sido una de las tareas más complicadas que ha tenido el presentador a la hora de hacer que suene bien el instrumento.

José Yélamo ha tenido que defender el reconocido tema de ‘Fever’ junto a una banda de jazz. El presentador ha confesado que siente más presión en su desafío porque a Jorge Salvador le encanta esta música. ¿Será capaz de convencer con su swing?