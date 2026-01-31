Ganadora | Programa 4
Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”
Jessica Goicoechea y Patricia Conde se han disputado ser la ganadora de la cuarta gala de El Desafío. Un programa muy complicado con retos que han estado a otro nivel.
Patricia Conde ha sido la ganadora del cuarto programa de El Desafío tras realizar una impresionante apnea.
La presentadora se lleva los tres dieces del jurado y ha donado los 11:500 euros a la ONG de Menudos Corazones entre lágrimas, “al final tengo que llorar porque lo tengo dentro” ha confesado la concursante.
Patricia Conde ha querido rendir un homenaje con su victoria a todos esos niños que nacer con patologías congénitas.
