Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

Jessica Goicoechea y Patricia Conde se han disputado ser la ganadora de la cuarta gala de El Desafío. Un programa muy complicado con retos que han estado a otro nivel.

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Carmen Pardo
Patricia Conde ha sido la ganadora del cuarto programa de El Desafío tras realizar una impresionante apnea.

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

La presentadora se lleva los tres dieces del jurado y ha donado los 11:500 euros a la ONG de Menudos Corazones entre lágrimas, “al final tengo que llorar porque lo tengo dentro” ha confesado la concursante.

Patricia Conde ha querido rendir un homenaje con su victoria a todos esos niños que nacer con patologías congénitas.

