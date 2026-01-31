Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío

Willy Bárcenas sigue liderando el ranking general de El Desafío, pero cada vez tiene más cerca a José Yélamo que ocupa la segunda posición con 68 puntos.

El tercer puesto es para Jessica Goicoechea a la que le pisa los talones Patricia Conde, la ganadora de la noche tras una espectacular apnea.

El último puesto de ranking general lo ocupa Eduardo Navarrete a pesar de haber completado su reto de la noche seguido de María José Campanario con 43 puntos.

¡Todo puede pasar en el próximo programa de El Desafío!