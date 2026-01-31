Clasificación | Programa 4
Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío
Jessica Goicoechea y Patricia Conde han escalado posiciones en la clasificación general tras sus increíbles desafíos del cuarto programa.
Willy Bárcenas sigue liderando el ranking general de El Desafío, pero cada vez tiene más cerca a José Yélamo que ocupa la segunda posición con 68 puntos.
El tercer puesto es para Jessica Goicoechea a la que le pisa los talones Patricia Conde, la ganadora de la noche tras una espectacular apnea.
El último puesto de ranking general lo ocupa Eduardo Navarrete a pesar de haber completado su reto de la noche seguido de María José Campanario con 43 puntos.
¡Todo puede pasar en el próximo programa de El Desafío!
