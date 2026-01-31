Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Clasificación | Programa 4

Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío

Jessica Goicoechea y Patricia Conde han escalado posiciones en la clasificación general tras sus increíbles desafíos del cuarto programa.

Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Willy Bárcenas sigue liderando el ranking general de El Desafío, pero cada vez tiene más cerca a José Yélamo que ocupa la segunda posición con 68 puntos.

El tercer puesto es para Jessica Goicoechea a la que le pisa los talones Patricia Conde, la ganadora de la noche tras una espectacular apnea.

El último puesto de ranking general lo ocupa Eduardo Navarrete a pesar de haber completado su reto de la noche seguido de María José Campanario con 43 puntos.

¡Todo puede pasar en el próximo programa de El Desafío!

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian: “Gracias por darnos la oportunidad”

¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase

¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase

Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío
Clasificación | Programa 4

Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío

Así llegan Manu y Rosa a la semana decisiva en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote
Una pareja legendaria

Así llegan Manu y Rosa a la semana decisiva en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote

Sonámbula
Nos lo cuenta

Diario de una sonámbula: "Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí"

Isa sufre sonambulismo desde que con 18 años alguien la avisó de que hacía cosas mientras dormía. Desde entonces, ha vivido anécdotas insólitas.

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón
Avance | A las 22:00 horas

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

Manel Fuentes ha deseado que las nuevas parejas de concursantes tengan dilemas como un atasco en uno de los 23 baños de su casa o que el puerto se les quede pequeño para aparcar su yate.

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea

La heroica apnea de Patricia Conde y el sensual baile de Jessica Goicoechea en el cuarto programa de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

Publicidad