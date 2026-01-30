La puntería de María José Campanario con la ballesta: “Toma”

María José Campanario es una luchadora nata y así lo demuestra en cada programa de El Desafío. En esta ocasión, su reto ha sido tirar con ballesta.

Durante los ensayos, la mujer de Jesulín de Ubrique ha confesado que pensaba que tenía más puntería al ser asidua al tiro al plato.

El desafío consta de dos partes, la primera es hacer diana en la pieza de la jenga y conseguir que la torre no se caiga. La segunda parte del reto consiste en conseguir que la flecha entre por el tubo y exploten los globos. Para cada una de las pruebas tiene tres oportunidades.