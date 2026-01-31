Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 4

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

Patricia Conde ha tenido que pasar por la temida apnea en la cuarta gala de El Desafío.

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Durante los entrenamientos, la concursante ha asegurado que en principio no tiene muchas ganas de afrontar la prueba estrella de El Desafío, “estoy en un gran momento, como voy a ahogarme ahora” ha dicho Patricia Conde sobre la apnea.

Patricia Conde: “Mi cerebro está en bloqueo”

Juandi Alcázar le ha contado a Roberto Leal que el lunes, Patricia Conde no se atrevía a meter la cabeza bajo el agua y ahora se está enfrentando a la complicada prueba de El Desafío.

Siguiendo las indicaciones de Juandi, Patricia Conde ha ido relajando su cuerpo bajo el agua, la concursante ha ido soportando las contracciones con mucho esfuerzo y un gran tesón.

Patricia Conde ha realizado un increíble esfuerzo llegando a los 3:43 minutos en la apnea de El Desafío. La presentadora se ha situado la segunda en el ranking general de apnea de la temporada por detrás de Willy Bárcenas.

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales: “Para mí son algo muy especial”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

El swing de José Yélamo tocando la batería

El swing de José Yélamo tocando la batería: “Tengo la presión de que a Jorge Salvador le encanta el jazz”

María José Campanario: “Pensaba que tenía más puntería”

La puntería de María José Campanario con la ballesta: “Toma”

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas
Retos | Programa 4

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas: “He pedido el máximo de fuego que se me pueda poner”

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo
Invitado | Programa 4

El divertido número cómico de Mario Vaquerizo: “Soy la Lina Morgan de El Desafío”

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga
Retos | Programa 4

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga: “Quiero irme a casa”

La humorista se ha enfrentado a un complicado desafío de escapismo con agua en el que ha tenido que intentar soltarse de unas cadenas dentro de una piscina.

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío
Retos | Programa 4

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

La influencer ha confesado tener su cuerpo machacado tras una dura semana de entrenamientos junto al cuerpo de baile de El Desafío.

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas

El pique entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas en los travesaños mortales: “Esta semana se empieza a ver de qué va esto”

Manu y Rosa

El mayor bote de la historia de Pasapalabra tendrá dueño la próxima semana

Duelo breve pero intenso: Rosa zanja El Rosco en la primera vuelta, ¿dará Manu la sorpresa?

Duelo breve pero intenso: Rosa zanja El Rosco en la primera vuelta, ¿dará Manu la sorpresa?

Publicidad