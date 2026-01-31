Retos | Programa 4
¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea
Patricia Conde ha tenido que pasar por la temida apnea en la cuarta gala de El Desafío.
Publicidad
Durante los entrenamientos, la concursante ha asegurado que en principio no tiene muchas ganas de afrontar la prueba estrella de El Desafío, “estoy en un gran momento, como voy a ahogarme ahora” ha dicho Patricia Conde sobre la apnea.
Juandi Alcázar le ha contado a Roberto Leal que el lunes, Patricia Conde no se atrevía a meter la cabeza bajo el agua y ahora se está enfrentando a la complicada prueba de El Desafío.
Siguiendo las indicaciones de Juandi, Patricia Conde ha ido relajando su cuerpo bajo el agua, la concursante ha ido soportando las contracciones con mucho esfuerzo y un gran tesón.
Patricia Conde ha realizado un increíble esfuerzo llegando a los 3:43 minutos en la apnea de El Desafío. La presentadora se ha situado la segunda en el ranking general de apnea de la temporada por detrás de Willy Bárcenas.
Publicidad