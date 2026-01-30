Antena3
El Rosco | 30 de enero

Duelo breve pero intenso: Rosa zanja El Rosco en la primera vuelta, ¿dará Manu la sorpresa?

La concursante coruñesa sólo ha necesitado cuatro turnos para conseguir 22 aciertos y dar por sentenciada su parte de la prueba, a la espera de la reacción de su rival.

Duelo breve pero intenso: Rosa zanja El Rosco en la primera vuelta, ¿dará Manu la sorpresa?

Alberto Mendo
Ha sido uno de los duelos más breves que han disputado Manu y Rosa en Pasapalabra, aunque eso no ha restado a El Rosco ni un ápice de intensidad. La coruñesa ha vuelto a tirar de táctica primervueltista, dejando un buen examen a su rival. Antes de esta tensión, el madrileño se ha encargado de sacar una risa a los invitados con su poema. Glòria Serra, Jesús Olmedo, Silvia Abascal y Sergio Mur han alucinado con sus versos.

“¡Qué bien hilado!”: el poema de Manu deja flipando a Glòria Serra y al resto de invitados en Pasapalabra

Que este Rosco haya sido rápido ha sido cosa de dos, a pesar de que ambos han llegado con bastante tiempo acumulado a la prueba. Sin embargo, es la táctica que se ha dado y el ritmo que se ha impuesto. Por el orden de las jugadas, teniendo en cuenta las buenas rachas de aciertos en uno y otro atril, ha sido Rosa quien primero ha terminado la primera vuelta. Lo ha hecho con 22 aciertos y lo ha dado por bueno, dejando pasar los 27 segundos que aún tenía.

La responsabilidad del desenlace recaía en Manu, aún por la S en su Rosco. Necesitaba ocho respuestas correctas para empatar, sin descartar la sorpresa de ir a por el bote de 2.692.000 euros. ¡Revive este frenético duelo en el vídeo!

Pasapalabra» Rosco

