Negligencia

La llamada a emergencias que terminó con la vida de Antonio por un conflicto de competencias: "Ni a un perro se le deja así"

Antonio murió por un conflicto de competencias administrativo entre ambulancias. Hoy, accedemos a la llamada al 112 en la que la ambulancia más cercana decía que no le correspondía por estar en otra comunidad.

La mañana en que Antonio perdió la vida, la geografía no jugó a su favor. El ciclista sufrió una caída grave en un punto exacto donde confluyen Alicante y Murcia, una línea invisible que acabaría marcando su destino.

Antonio y Raúl denuncian que su padre murió porque la ambulancia tardó demasiado

A escasos minutos había una ambulancia disponible en Beniel, pero el lugar del accidente pertenecía a la Comunidad Valenciana. Esa circunstancia obligó a activar un servicio desde Orihuela, mucho más alejado, mientras se aclaraba quién debía intervenir.

La discusión administrativa retrasó la asistencia casi una hora. Antonio no llegó al hospital hasta 70 minutos después de la primera llamada de emergencia y falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Hoy, en Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso a esa llamada a emergencias.

"Se oye a la testigo pidiendo por favor la ambulancia más cercana y les da igual", advierte su hija Irene, entre lágrimas, "ni a un perro se le deja así". Pese a la rabia, Irene confía en que ese audio sea clave en el juicio para demostrar que no fue debidamente atendido.

Sus hijos denuncian que el retraso fue decisivo y creen que, de haber sido atendido por el equipo más cercano, la historia podría haber terminado de otra manera.

