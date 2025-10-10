Nos lo cuenta
El día que un cazatalentos descubrió a Nieves Álvarez: "Yo era muy tímida, llevaba la falda más larga del colegio"
Nieves Álvarez pasó de ser una niña tímida y llena de complejos a una top model internacional. Hoy, recuerda cómo fueron sus inicios en una industria de la que jamás pensó que formaría parte.
Nieves Álvarez es una de las modelos más reconocidas de nuestro país. La madrileña siempre fue una joven muy tímida y con muchos complejos respecto a su cuerpo, por lo que el día que un cazatalentos le ofreció ser modelo, le cambió la vida por completo.
"Yo quería ser periodista, estaba estudiando para la selectividad", asegura, "jamás me había planteado el mundo de la moda ni me atraía la estética".
Según nos cuenta, fue al mismo colegio que Elsa Pataky, la cual siempre le recuerda lo introvertida que era en aquella época. "Siempre me dice que llevaba la falda más larga del colegio", recuerda Nieves Álvarez.
Aquel día, Nieves dio el primer paso de una carrera que, aunque fue inesperada, se convirtió en su verdadera pasión. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!
