Detienen al hombre que secuestró y trató de asfixiar a Carmen: "Las mujeres en mi situación, que no lo dejen pasar"

El hombre que ayer secuestró, encadenó y trató de asfixiar a Carmen, con quien hablamos ayer en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles', ha sido detenido después de haber vuelto a declarar la víctima.

El agresor ha acudido al juzgado esta misma mañana para llevar a su amigo a testificar. Él es la persona que estaba en la casa mientras el otro hombre cometía la agresión, y ha desmentido el relato de la víctima.

Ha negado, entre dudas, haber visto a Carmen herida pero sí recuerda haber visto "un poco de discusión".

La víctima, por su parte, ha acudido cabizbaja y aún con el miedo en el cuerpo, a declarar con la intención de pedir que castiguen al culpable de la agresión que podría haber acabado con su vida.

Tras la declaración, la policía ha detenido al acusado de la agresión, momento al que hemos asistido en 'Y ahora Sonsoles'. El agresor ha salido de su casa con dificultades para caminar y percatándose de nuestra presencia.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos vuelto a hablar con Carmen, que se siente mucho más aliviada sabiendo que ya no está en la calle. En el juzgado ha podido hablar con el amigo del agresor, y le ha dicho que él no ha hecho nada, pero sabía algo y que si no salir culpable, lo mejor era que no le echase tierra porque sabe que ella no ha hecho nada malo.

"Le tiene atemorizado", ha asegurado, y el testigo ha estado a punto de echarse a llorar. Carmen considera que el agresor le está amenazando con su familia.

Ella tenía miedo de lo que el culpable dijera en su declaración. "Que todas las mujeres que se vean en mi situación no lo dejen pasar ni un minuto", ha pedido.

El testigo de la agresión a Carmen

En 'Y ahora Sonsoles' hemos entrado en exclusiva con el testigo, que nos ha explicado lo que vio. "Yo no la vi con candado ni nada", ha asegurado.

Ella, ha dicho, estaba dentro eligiendo ropa y el responsable de la agresión le dijo que se llevara algunas cosas solo y la echó.

En cuanto a la cama, ha asegurado que es él el que se quedaba a veces ahí a dormir. También ha negado que el agresor quisiera algo con Carmen.