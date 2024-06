Detenido después de que su identidad fuese usurpada para chantajear a menores: "Yo sabía que era inocente"

Rosana ha vivido una de las peores experiencias para cualquier madre, y es que la policía llegó a su casa un día para detener a su hijo Iker después de que una chica le denunciase por difundir fotografías íntimas.

Tenían controlado su perfil en redes sociales, el que usaba para recopilar todo el material sexual. Eran sus fotos y sus vídeos, pero no era Iker el propietario de esa cuenta.

Pasó dos horas en el calabozo hasta que la policía comprobó que efectivamente habían usurpado su identidad. Bloquearon el perfil falso y denunciaron al estafador, pero, a cada denuncia, él creaba una cuenta nueva con distintos nombres, pero siempre usando la imagen de Iker.

Desde entonces, lleva 22 denuncias acumuladas por delitos que no ha cometido y ha llegado incluso a recibir amenazas de muerte. Y aunque la policía detuvo al farsante, un joven menor de edad, a Iker aún le quedan 19 causas pendientes por delitos que no ha cometido.

En Y ahora Sonsoles hemos recibido la visita de Rosana e Iker, que nos ha contado que todo empezó con unas cuentas que denunciaba y la quitaban, pero llegó un momento en que Instagram no cerró el perfil.

A él le llegaban mensajes de chicas que le preguntaban si era él, algo que negaba. "Después llegaron las amenazas hacia mi y mi familia", ha explicado.

Iker se lo contó a su madre, que no le dio mucha importancia, pero se dio cuenta de la gravedad cuando recibió una llamada de los Mossos d'Esquadra informando de que una menor había puesto una denuncia por acoso.

Y es que quien le usurpa la identidad chatea con las chicas y, cuando ellas no querían seguir con la relación, comenzaban las amenazas. Iker estaba solo cuando llegaron los agentes y se lo llevaron a los calabozos. Él les explicó que ya había denunciado, pero no sirvió de nada. "No sabía que me iban a meter en el calabozo", ha dicho.