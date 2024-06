Mamen y su familia viven bajo la amenaza constante de su expareja: "Le dije que era un maltratador y lo reconoció"

Mamen tiene 26 años y su expareja le hace la vida imposible a ella y a su familia. Hace 3 días paseaba tranquilamente cuando un individuo arremetió contra ella y acabó arrastrándola por el suelo con la correa de su perro.

Ella tiene claro que detrás del ataque estaba su expareja, contra quien ya existe una denuncia por malos tratos y una sentencia que le condena. Tiene una orden de alejamiento que se salta sin cesar.

De hecho, el coche familiar ha aparecido completamente calcinado, un incendio intencionado, según testigos presenciales, por la misma persona que creen que reventó la puerta de la casa.

La familia está atemorizada porque su maltratador ahora comparte en sus redes fotografías con armas. Por ese motivo, han tenido que recurrir a un policía que acompaña a Mamen 24 horas porque temen por su vida.

"Me he tenido que ir a vivir a casa de mi madre"

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mamen, que nos ha contado que lleva 19 meses en depresión porque cuando él llegaba a casa se tomaba una pastilla y se acostaba. Él la insultaba por ello e incluso cuando ingresaba o trataba de quitarse la vida le decía que era para no hacer nada.

"Le dije que era un maltratador y lo reconoció", ha asegurado Mamen. Años después de aguantar la situación, decidió separarse y ahí comenzaron las amenazas y las agresiones.

El pasado domingo, cuando estaba sacando al perro, un hombre la agredió y, por suerte, había una dotación de la policía alrededor y la ayudaron, por lo que pudo recuperar a su perro y él huyó.

Pero no solo la amenaza a ella, sino que a su familia le dice que va a matar a su perro y lo va a colgar en sus rejas. "Me he tenido que ir a vivir a casa de mi madre", ha asegurado.

Ahora Mamen tiene una policía de protección, pero lleva a 66 personas y aunque la atienden, necesitan más medios para poder proteger mejor.

También hemos hablado con Nieves, la tía de Mamen, que pide justicia para que no tengan que llevar flores a Mamen al cementerio, sino que sea a él a quien tenga que llevarle a la cárcel. "No sabemos qué va a ser lo siguiente", ha dicho.