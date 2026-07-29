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Esta tarde en YAS Verano, desvelamos en exclusiva la historia tras el legado del humorista Eugenio

Eugenio fue uno de los humoristas más importantes de nuestro país. Su legado aún continúa vivo gracias a figuras como Toni Climent, que se ha convertido en su imitador oficial.

Eugenio

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Eugenio Jofra, conocido como Eugenio, fue uno de los humoristas más conocidos de nuestro país. Sus gafas, su ironía y sus chistes fueron un icono y hoy siguen vivos en un legado imborrable.

Su figura continúa viva gracias a personas como Toni Climent, quien está considerado su imitador oficial. Tras una larga lucha judicial contra el hijo de Eugenio por determinar quién continuaría su legado artístico, finalmente Toni se ha convertido en su predecesor.

Esta tarde, recibimos a Toni Climent, que nos desvelará en exclusiva detalles del legado de Eugenio. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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