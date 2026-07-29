Toni Bolaño insiste en que el indulto a Laura Borràs ya se había planteado: "No es una persecución política"

El Gobierno ha concedido un indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña y exdirigente de Junts, Laura Borràs, condenada por adjudicar contratos de forma irregular cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La medida reduce su pena de prisión de cuatro años y seis meses a dos años, evitando así su ingreso en la cárcel, aunque mantiene la condena por corrupción, la multa y los 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público. El Ejecutivo ha justificado el indulto siguiendo la recomendación realizada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consideró que la pena de prisión prevista por el Código Penal resultaba "desproporcionada y excesiva" para este caso.

Durante su intervención en Espejo Público, el periodista Toni Bolaño ha recordado que fue el propio TSJC quien, al dictar sentencia, planteó la posibilidad de un indulto parcial debido a la severidad de la pena. "La propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia dijo que la acumulación del delito de falsedad documental hacía que las penas fueran excesivas", explicó.

"Los Mossos la pillaron con el carrito de los helados"

Bolaño también quiso subrayar que la concesión del indulto no supone una absolución ni cuestiona la condena impuesta a Borràs. "Los Mossos d'Esquadra fueron los que iniciaron la investigación y la pillaron con el carrito de los helados. Todo sigue siendo vigente, sigue siendo culpable, pero no entrará en la cárcel porque la sentencia era excesiva", afirmó.

El periodista insiste además en que el caso no responde a una persecución política, como ha sostenido en varias ocasiones la expresidenta del Parlament. "No es una persecución política, por mucho que ella se empeñe en eso", señaló, recordando que la condena por prevaricación y falsedad documental permanece intacta y que el indulto únicamente afecta a la pena de prisión.

La decisión del Gobierno ha reabierto el debate político sobre el uso del indulto en casos de corrupción. Mientras el Ejecutivo defiende que se ha limitado a aplicar la recomendación formulada por el tribunal sentenciador, diferentes voces han criticado la oportunidad de la medida, al considerar que transmite un mensaje de indulgencia hacia delitos relacionados con la corrupción.

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