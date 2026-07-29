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Un socorrista rescata de forma heroica a un niño de 10 años en una playa de California

Donald Trump ha dicho que el salvavidas será condecorado con una alta distinción civil.

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Un socorrista rescata de forma heroica a un niño de 10 años en una playa de California | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

Un socorrista joven ha sido el principal protagonista de un sufrido rescate en la ciudad costera de Santa Cruz, California. La víctima ha sido un niño de 10 años que, en su empeño por intentar salir del agua, se encontró con que las olas le golpeaban con violencia, impidiendo su salida exitosa del mar. A causa de este motivo, se requirió la actuación veloz de varios hombres para llevar a cabo la labor de rescate del menor.

El vídeo del rescate se hizo viral

En el vídeo, que se ha hecho viral con rapidez en las redes sociales, se puede observar cómo el socorrista corre hacia el mar al darse cuenta de que el niño no puede librarse de la fuerza de las olas y se desplaza a ayudarlo. El profesional logra sujetarlo con fuerza mientras el menor queda completamente sumergido en el agua. Las olas del mar golpean con fuerza sin parar y derriban a los jóvenes que, junto al socorrista, pelean por mantener a flote al niño, al que posteriormente logran llevar sano y salvo a la orilla del mar.

Donald Trump, protagonista

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se ha hecho eco del trabajo salvador del socorrista por rescatar al menor de edad retenido por la fuerza del oleaje. En una publicación en la red social 'X' ha querido valorar la labor heroica y valiente del joven socorrista. Trump también ha dicho que traerán a la Casa Blanca al salvador socorrista y al niño rescatado para otorgarle una alta distinción civil.

Un oleaje que aumentó su fuerza de forma inesperada

Según relataron varios testigos que grabaron el incidente, el mar presentaba un estado de relativa calma antes de que, de forma repentina, el oleaje aumentara con gran intensidad, sorprendiendo a los bañistas y arrastrándolos con fuerza. Tras ser rescatado, los servicios de emergencia atendieron al menor en la orilla y, una vez comprobaron que se encontraba en buen estado, lo reunieron con sus padres.

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