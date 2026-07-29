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Trump prohíbe la entrada de nuevos robots humanoides chinos en Estados Unidos

La Administración estadounidense alega riesgos para la seguridad nacional y amplía las restricciones a robots avanzados e inversores de potencia de fabricación extranjera.

Robot humanoide

Robot humanoide Istock

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Sara Díaz
Publicado:

La Administración de Donald Trump ha anunciado la prohibición de importar a Estados Unidos nuevos robots humanoides y otros robots avanzados de fabricación extranjera, una medida que afecta especialmente a los dispositivos desarrollados en China. Según Washington, estos equipos representan un "riesgo inaceptable" para la seguridad nacional y para las cadenas de suministro consideradas estratégicas.

La decisión también se extiende a los robots de cuatro patas y a determinados inversores de potencia, dispositivos empleados en centros de datos y sistemas de energía solar. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sostiene que estos productos podrían ser utilizados para facilitar el acceso remoto a infraestructuras críticas, robar información sensible o ser explotados mediante ciberataques por actores vinculados a gobiernos extranjeros.

¿A qué afecta la prohibición?

El presidente de la FCC, Brendan Carr, aseguró que el organismo está tomando medidas para reforzar la seguridad de las infraestructuras estadounidenses y proteger las cadenas de suministro críticas. Como parte de esta estrategia, los nuevos robots avanzados y los inversores de potencia afectados pasarán a formar parte de la Lista de Sustentos Restringidos de la agencia, un registro de bienes y servicios considerados un riesgo para la seguridad nacional.

La prohibición afecta únicamente a los nuevos dispositivos de fabricación extranjera que no hayan recibido autorización previa por parte de la FCC. Los modelos ya aprobados podrán seguir comercializándose e importándose en Estados Unidos.

La respuesta de China

Desde Pekín, la respuesta no se ha hecho esperar. La embajada china en Washington ha criticado la decisión y ha acusado a Estados Unidos de "politizar" las relaciones comerciales y de justificar nuevas restricciones con "pretextos infundados". La medida supone un nuevo episodio en la creciente rivalidad tecnológica entre las dos principales economías del mundo, inmersas en una carrera por el liderazgo en sectores como la inteligencia artificial, la robótica y los semiconductores.

El anuncio refuerza la estrategia estadounidense de limitar la entrada de tecnologías consideradas sensibles y reducir su dependencia de proveedores extranjeros en ámbitos clave.

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