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¿TE ATREVES CON...?

Eduardo, el ganador de La Voz Kids, se atreve con todo: de Pippi Calzaslargas a Antonio Orozco

Eduardo ‘El Campanero’ ha vuelto a emocionarnos a todos con este reto lleno de música y nos ha hecho recordar una vez más por qué conquistó La Voz Kids.

Eduardo, el ganador de La Voz Kids, se atreve con todo: De Pippi Calzaslargas a Antonio Orozco

Eduardo, el ganador de La Voz Kids, se atreve con todo: de Pippi Calzaslargas a Antonio Orozco

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Lena Rodríguez | Marta Jorge
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Aunque La Voz Kids ya ha llegado a su fin, ¡nosotros no nos cansamos de escuchar a Eduardo! Por eso, hemos querido ponerle a prueba con el divertido juego de '¿Te atreves con…?'.

Eduardo ‘El Campanero’, tras ganar La Voz Kids: “Me llevo los consejos de Orozco en el corazón”

Eduardo ‘El Campanero’, tras ganar La Voz Kids: “Me llevo los consejos de Orozco en el corazón”

Para la canción de su infancia, el ganador se ha lanzado con Pippi Calzaslargas, y aunque no recordaba la letra a la perfección, nos ha hecho viajar a todos en el tiempo con la inolvidable melodía de estos míticos dibujos.

Cuando le hemos retado a cantar un tema de Antonio Orozco, no ha dudado ni un segundo. El joven talent nos ha regalado un precioso fragmento de ‘Pedacitos de ti’. También hemos querido escucharle con algún temazo viral, y, como no podía ser de otra forma, Eduardo ha escogido una canción de David Bisbal que, por cierto, ¡no le puede quedar mejor!

Para cerrar, le hemos propuesto que se lanzara con algún clásico español. El joven ha escogido ‘Soy Minero’, lo que nos ha permitido revivir la fantástica actuación que protagonizó en la Semifinal de La Voz Kids. ¡Todo un lujo!

¡Vuelve a disfrutar de la voz de Eduardo dando al play en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La Voz Kids

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