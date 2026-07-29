'IBIZA EXPRESS'
Miquel Valls y Ana Iris Simón son invitados a hacerse un 'Ibiza Express': la nueva moda de volar, salir de fiesta y volver en el mismo día
"Fui con lo puesto". Sergi ha asistido a uno de estos viajes y reconoce que ha sido una experiencia que repetiría.
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¿Estamos ante una nueva forma de salir de fiesta por todo lo alto? El 'Ibiza Express' consiste en coger un vuelo a Ibiza, como el propio nombre indica, salir de fiesta toda la tarde en una de las ciudades más espectaculares de España, y volver esa misma noche sin pasar por la cama.
Sergi lo ha hecho, y ha conectado con nosotros para contarnos su experiencia. "Mi experiencia fue rara porque fui para una despedida de soltera. Lo volvería a hacer: te ahorras el hotel, vas de fiesta y vuelves. Es un poco matada pero bueno, si el cuerpo puede y tú tienes ganas, todo se puede en esta vida", reconoce el joven.
Una peculiaridad es que los hoteles aprovechan esta aventura para ofrecer sus duchas a cambio de 10,20 euros. Cada turista tiene un total de 5 minutos para darse una ducha rápida y cambiarse de ropa en caso de llevar mochila o maleta.
Eso sí, Sergi explica que "la fiesta tiene que ser un tardeo" porque a partir de las 12 de la noche ya no hay apenas vuelos, así que tienes que apurar como mucho hasta las 22:00 para que termine la experiencia.
"A la tarde estamos todos muertos"
Ana Iris Simón le ha preguntado al joven si no preferiría irse a un pueblo más cercano a hacer lo mismo, pero él lo tiene claro: "Las fiestas de pueblo están muy bien para un rato, pero la fiesta que te puede dar Ibiza... eso no se puede contar". El chico confiesa que puedes terminar muy cansado: "Por la mañana estamos todos a tope con ganas de llegar y a la tarde estamos todos muertos, sin ganas de hablar...".
Tanto Ana Iris Simón como Miquel Valls se han ofrecido a ir con él a uno de estos curiosos viajes y Sergi les ha invitado encantado: "Que se venga quien quiera, yo no le hago ascos a nadie, conmigo hay fiesta asegurada".
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